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пятница, 20 июля 2018 07:25

Украинская армия слепа — в буквальном смысле этого слова

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Упоминания о войне уже превратились в моветон. На Майдане не происходят страшные и болезненные прощания с погибшими героями. В новостях сообщения о боевых действиях смещаются к рубрике криминальной хроники и всяким курьезам. А из фойе Харьковского вокзала давно исчезли электронные инсталляции — призывы к единению и отпору российской агрессии. Теперь там крутят коммерческую рекламу.

За четыре года своего президентства Петр Порошенко добился неслыханного — сумел выдавить войну с авансцены сознания. В этом смысле он действительно — президент, так сказать, "мира".

Не оставляет ощущение, что это уже было, обо всем уже есть упоминания на страницах мировой культуры. Да, есть — у моего любимого Маяковского: "Кажется — какое мне дело, что где-то в мире-буре взяли и выдумали войну?"

Это строки из текста 1915 года "Я и Наполеон": о депрессии, душевной пропасти и войне — далекой, неинтересной, ненужной, чужой. А потом у Маяковского будут строки про "терновый венец революции". Но это будет потом.

Из учебников по истории знаем, что Первая мировая была одним из факторов российской революции и последующего октябрьского переворота. Однако возникает вопрос: почему революция не состоялась во Франции? Не было ее и в Великобритании. Но эти страны также принимали участие в войне и понесли наибольшие человеческие потери.

Наверно, дело не в войне как такой. А в отношении к ней, в способности страны ответить на вызов. Для Франции Первая мировая была вопросом жизни и смерти страны. Для Великобритании — вопросом жизни и смерти принципов. Для Российской империи — авантюрой.

Страна, которая не способна достойно принять вызов, обречена на революцию, на самоуничтожение.

Война уже идет четыре года. Что сделали для того, чтобы Украина была способной противостоять российской агрессии?

Вести современную войну невозможно без спутников. РФ имеет их на орбитах.

В сторону линии фронта выдвигается колонна — Россия ее видит. Из цеха завода имени Малышева выехал новый танк — РФ его видит. На линии разграничения изменили дислокацию огневой точки — Россия видит. И как в этих условиях вести войну с РФ?

"Южмаш" имеет человеческий и технический потенциал для производства спутников и ракет — для доставки их на орбиту. Сколько спутников имеет Украина? Нуль. За четыре года войны не построили ни одного! Украинская армия слепа — в буквальном смысле этого слова.

В 2015 году уже происходили столкновения украинской и российской авиаций.

Был сбит украинский самолет. Украина не имеет технологии по производству истребителей и штурмовиков. Однако, когда началась война, Израиль предлагал совместное производство F16 — модифицированной версии американского самолета. И где украинский F16?

С аналогичным предложением к Киеву обращалась Швеция.

На одном из израильских сайтов была информация: США рассматривают вопрос о возможности производства в Украине самолета F23. Это — машина пятого поколения. Аналог F22, который в настоящее время находится на вооружении американской армии. Во время испытаний в 2005 году комиссия отдала предпочтение F22. Однако последующая эксплуатация показала, что в условиях современной войны характеристики F23 более актуальны. "Все, Россия, тебе крышка, — писали израильтяне. — Теперь украинские пилоты будут кошмарить небо над твоими березками". Так писали израильтяне, способные защищать свою страну. Однако Украина — не Израиль.

Со всей пропагандистской помпой наши телеканалы рассказывали об общем украинско-польском проекте самоходной артиллерийской установки с калибром 152 мм.

Наш ХТЗ только называется "тракторный завод". В годы СССР на нем производили САУ. Следовательно, мощности есть, специалисты есть. И где украинская самоходка? Вопрос риторический.

После оккупации Луганска единственный в Украине патронный завод демонтировали и вывезли в Россию. В настоящее время в ВСУ катастрофический дефицит патронов.

Я связался с представителями британской фирмы "Стилетто" (имеет в Украине подразделение. — ГПУ). Она производит бронебойные заряды. Компания предлагала наладить в Украине производство. 15 раз обращалась в Администрацию президента и Кабмин и 15 раз получила отказ. Продукция этой компании находится на вооружении армий НАТО. Поэтому возникают вопросы относительно причин отказа.

Представители "Стилетто" объяснили: строительство патронного завода в Украине блокирует Россия, и делается это руками Администрации президента. В частности, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, более известного под своей настоящей фамилией — Свинарчук.

Но никакой Свинарчук единолично не может помешать строительству патронного завода. Для этого нужно содействие секретаря СНБО Александра Турчинова и самого президента.

Оставить украинскую армию без спутников, самолетов, самоходной артиллерии и даже без зарядов — означает одно: сделать все возможное, чтобы Украина не могла противостоять российской военной машине.

Автор: Валентин БУШАНСКИЙ
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