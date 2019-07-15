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вторник, 16 июля 2019 06:05

С чужой телеги бери и на свою клади

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В ходе президентской гонки Петр Порошенко предсказал Украине, если он не победит, судьбу Венесуэлы. Но не ему пугать украинцев этой страной, если сошлемся на бесспорные вещи.

Это правда, что во всей Венесуэле не найти ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не был ограблен. Но кем? Ворами. Кланово-олигархический режим Порошенко за пять лет его каденции ограбил каждого украинца через легитимизированные им же цены, тарифы и налоги.

Зачем сегодня вспоминать спичи Порошенко, если украинский избиратель показал ему на дверь? Да потому, что, выйдя за дверь, он лезет в наш дом через окно. Имеет все шансы войти в новую Верховную Раду.

К сожалению, пока фактическая бездеятельность вновь избранного президента, в частности, в социальной сфере дает некоторым основания говорить о повторении Порошенко в лице Зеленского. К такому мнению склоняют выходки его советников-советчиков насчет "шуток" с тарифами и продажи земли. На руководящие должности приходят воспитанники Сороса, а в избирательных списках слишком много грантоедов и людей из окружения Коломойского, Авакова, Тигипко, Ахметова, а учителями новой команды выступают скомпрометированные политические личности.

Ничего не поделаешь. Любой президент имеет право выбирать себе в качестве образца или советчика любого. Как говорил мудрый Евгений Примаков, когда не хватает мозгов, активизируй и мобилизуй все возможности — а они всегда есть. Как говорится, с чужого воза бери на свой клади.

Бери и клади — метко сказано. Что у людей ведется, то и у нас не переведется. Но это так, в целом и не на всякий случай. Любимый мозоль нынешней правящей команды - продажа земли. Этого требует МВФ, это чешется Александру Данилюку (министр финансов 2016-2018 годов, ныне — секретарь Совета национальной безопасности и обороны. — ГПУ). Но почему речь о продаже, а не о рынке земли? Ведь это не одно и то же. Самая распространенная модель рынка — аренда. Она стала господствующей в США и Великобритании, правда в разных формах. Продавать землю украинский крестьянин должен государству, а такая потребность есть. Другое дело, что государство к этому не готово, и пускать из-за этого землю с молотка — явное слабоумие. Похоже, что адамовы овцы продажи наибольшего национального богатства Украины воцарились в мозгах нашей бюрократии неспроста — грезятся большие деньги. Но из тех овец уже видно только диво. Не там ищут наши реформаторы миллиарда. Они есть, но бегут от нас, а мы слушаем советов мировых спекулянтов, которые ведут нас к катастрофе.

Чужому научаться надо, но и своего сторониться не следует, как говорил Тарас. Да и всегда есть правда в том, что казан кувшину не пара. Ну, не станем же мы с вами лягушек есть только потому, что так заведено во Франции. Европа же не в поедании жаб, а в организации жизни и системы власти. К этому давайте и будем стремиться. А как справиться с землей или работой громад — сами научимся. Слепо же идти по следам тех, у кого хотим поучиться, - уже есть проблемы и с лесами — и с потерянными отраслями промышленности. К ушам надо еще и головы, а то — кому скрутится, а кому смелется. Уже смололось.

Украина проходит крещение огнем и в прямом, и в переносном смысле. Проходит переворачиваясь и кувыркаясь. Иногда — радость красит, а часто — печаль жжет. Такова наша историческая судьба? К ней привела еще и напасть внутреннего мародерства. Ее инфицаторы прибегают к страхам повторения в Украине венесуэльской трагедии. Не верю в такие пророчества, но иногда надо все-таки предостеречь тех, кто хотел бы видеть нас в такой роли, от избытка эмоций и интриг. Сегодня либертерианцы витиевато выступают против социальной роли государства. Но такая его роль записана в Конституции Украины. Быть у руля и спорить с Основным законом — политическая шизофрения и не в русле европейской традиции, где выше остальных социальная экономика и ответственность власти перед народом. Народ же на выборах не менял шило на мыло, а вручал свою судьбу с верой в добропорядочность тех, кто этой власти у него просил.

Ситуация в Украине сегодня такая, о которой хирург Святослав Федоров четверть века тому назад говорил: мы все время в проруби бьемся от одного берега к другому. А в Европе да и в мире к власти пришли в основном те, кто, притворяясь нашими друзьями, хотел бы от Украины побольше урвать: клиент выиграет ли, а адвокат не проиграет. Мы с кем сегодня — с карпом или щукой? И с точки зрения самосохранения не вспомнить давнюю присказку: лиха беда, когда на огороде одна лебеда? Без хлеба человеку не прожить, на Бога и на соседа надейся, а огород засевай. Свой, не чужой.

Время и пора вспомнить еще одну национальную традицию: давайте сядем рядком и поговорим ладком.

Новой власти без диалога с народом не обойтись, и не через смартфоны и телефоны, а напрямую. Его нет пока, мы на нулевом этапе не только экономического роста, но и демократического обмена информацией и ее переваривания. "Слуги" спускают вниз идеи, а не черпают их из низов.

Автор: Иван БОКИЙ
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