Офис президента Украины солгал

Президент Украины Владимир Зеленский 2-8 января был с семьей в Султанате Оман. Нет крамольного в том, что решил провести несколько дней в теплых краях. Деньги на отдых у него есть.

Почему выбрал элитный отель в Омане? Там мало украинцев, поэтому разоблачить его пребывание было сложно. Скорее всего, информацию об отдыхе президента распространили представители российских спецслужб.

Пресс-служба Офиса президента имеет низкий профессиональный уровень. Объяснение о "плодотворных переговорах" на высшем уровне с перелетом за собственные средства создало больше проблем, чем преимуществ. Встреча с министром, отвечающим за зарубежные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, вряд ли прибавляет вес украинской позиции в мире. Накануне он раскритиковал действия Соединенных Штатов в регионе Персидского залива (американские военно-воздушные силы 3 января нанесли авиаудар по аэропорту Багдада. Погибли по меньшей мере семь человек. Среди них иранский генерал 62-летний Касем Сулеймани. — ГПУ). Оман не слишком положительно воспринимает Европейский Союз.

Товарооборот Украины с Оманом в 2018 году составил $ 80 млн. Эта страна не в приоритете внешнеполитических интересов нашего государства. Интересы Украины в Омане представляет наше посольство в Саудовской Аравии. Омана в Украине — посольство Султаната в Москве. Поэтому визит должны были бы долго и тщательно готовить и планировать. Этого не было. Как не было и украинских министров, которые должны были бы подписывать в Омане документы о сотрудничестве.

Зато рядом с Владимиром Зеленским был его помощник Андрей Ермак. В прошлом году он выступал главным диспетчером украинской внешней политики на американском и российском направлениях. Теперь ему неожиданно докинули Оман? Или в Маскате Зеленский встречался с посланником Дональда Трампа? Владимира Путина? Или Зеленский прилетел, чтобы вести переговоры о судьбе средств в оманских офшорах? Этих вопросов Офис президента мог бы избежать, если бы не начал врать.