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четверг, 23 января 2020 06:30

На украинском говорит элита и те, кто хочет ею стать

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Весь "деловой Киев" общается на языке агрессора. От министерств до офисов фирм и художественных студий всюду говорят на вульгаризированой "хохляцкой" разновидности русского.

Фактически украинский в Киеве - такая себе латынь, которую все знают, но на которой почти никто не говорит. Именно на латыни переписывалась в Средние века вся европейская элита, на латыни писали научные труды и художественные произведения. Она была языком общения умных людей. У нас теперь все так же. На украинском говорит наша элита и те, кто хочет ею стать.

Послушайте "прослушки", опубликованные в прошлом году. Все эти вороватые чиновники и бизнесмены говорят на своем бандитском языке. Не знаю ни одной банды, где бы разговаривали между собой по-нашему. И я счастлив, что вся эта сволочь не говорит на украинском. Точнее, говорит, но лишь тогда, когда хочет выглядеть порядочной. Разве это плохо?

Разве плохо, что тот же Юра Луценко, который, по его словам, перечитал в тюрьме всю мировую классику, общается как недоученный "приблатненный". Общается с очень сомнительными лицами в очень сомнительных делах (Конгресс США в рамках импичмента Дональда Трампа обнародовал переписку американского бизнесмена Льва Парнаса с украинскими деятелями, в частности бывшим генпрокурором. — ГПУ). Зато с нами, если что, снова заговорит на украинском.

Автор: Николай НЕСЕНЮК, журналист
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