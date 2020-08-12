Коломойский не сможет высунуть нос из Украины

6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского в хищении денег Приватбанка. Средства он вроде отмыл в Штатах и других странах через сеть компаний-посредников.

Американский Минюст требует конфисковать недвижимость Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова на $70 млн. Речь об офисном центре в Луизвилле и главном штабе компании "Компуком" в Далласе.

4 августа Федеральное бюро расследований провело обыски в Кливленде в помещениях компании "Оптима менеджмент групп", которую тоже связывают с Коломойским. Подозревают, олигарх отмывал деньги через недвижимость и в этом городе.

В целом среди американских активов Коломойского и его партнеров - почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

- Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, - говорит 57-летний Игорь Коломойский. Обвинения отвергает.

В декабре 2016-го Приватбанк перешел в собственность государства. До национализации мошенничество в банке привело к убыткам в $5,5 млрд, подтвердила международное детективное агентство "Кролл". В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд.

- Правосудие США работает не как украинское. Там Коломойский не имеет никакого влияния, и расследование его махинаций подошло к точке невозврата. Американцы собрали достаточно доказательств преступлений украинского олигарха и теперь могут сильно испортить ему жизнь, - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 38 лет.

- Если бы Штаты требовали экстрадиции Коломойского из Украины - мы не выдаем своих граждан, согласно Конституции. Но относительно подданного Швейцарии - другое дело. Вряд ли американцы официально потребуют экстрадиции. Скорее всего, будут неформальные беседы. Главное - политическая воля Киева. Сомневаюсь, что Владимир Зеленский пойдет на это. Разве что под огромным давлением Запада. Пока этого нет, Коломойский постепенно превращается в некоего Пабло Эскобара (колумбийский наркобарон. - ГПУ) украинского разлива. Не может высунуть нос из Украины. Однако здесь делает практически что угодно.

"После публичного обвинения Коломойского и его партнеров со стороны США отсутствие конкретных действий правоохранительной системы Украины будет указывать, что украинская власть во главе с Зеленским прямо блокируют расследование незаконных действий олигарха. А это может предусматривать и персональные санкции Штатов против всех нынешних руководителей Украины", - написал экономист 54-летний Борис Кушнирук в Facebook.