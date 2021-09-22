В Дании разрешили не носить маски

Дания первой из стран ЕС отменила все карантинные ограничения. В Копенгагене заявили, что коронавирус больше не является критической угрозой из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости и смертности.

- Вакцинация и большие усилия всех граждан Дании - основа того, почему мы стали сильнее, - говорит министр здравоохранения страны Магнус Генике.

"Ковидный пропуск" в стране больше не нужен для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы. Детей не будут отправлять домой из школ, если они тесно контактировали с носителем подтвержденного случая коронавируса. Больные будут находиться на карантине.

Работники возвращаются в офисы, а школы - к традиционной форме обучения. Этот шаг является последним в решении страны по смягчению карантина. В общественном транспорте можно больше не носить маски.

С начала пандемии в стране с населением 5,8 млн человек подтвердили 351 тыс. случаев коронавируса. 2,6 тыс. умерли. Полностью вакцинировали в Дании три четверти взрослого населения.