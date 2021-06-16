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Власть взялась за раскол церкви

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Власть взялась за раскол церкви
Большевики стремились ослабить все православные церкви Фото: wikipedia

В июне 1922 года Первый секретарь ЦК КП(б)У Дмитрий Мануильский разослал губернским комитетам инструкцию относительно церкви в Украине. Большевики стремились расколоть все существующие в государстве православные церкви.

Инструкция содержала гриф "Секретно". В ней Мануильский подчеркнул, что борьба Украинской автокефальной православной церкви с Российской православной церковью для большевиков очень важна.

Еще в октябре 1921-го в Софии Киевской состоялся собор УАПЦ. На нем подтвердили независимость церкви и выбрали митрополитом Василия Липковского. Украинскую церковь не признал московский патриарх Тихон. Большевики же занимались гонениями и арестами священников РПЦ, вели жесткую борьбу с Тихоном. Поэтому УАПЦ и ее растущее влияние должны были ослабить для них российскую церковь.

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В той же инструкции Мануильский писал: "Мы должны обратить особое внимание на раскол самой автокефальной церкви, как форпоста петлюровщины и выделять слои духовенства, которое признает политические завоевания Октябрьской революции". Так настраивал партаппарат и спецслужбы на готовность в любой момент взяться и за УАПЦ.

В то же время большевики поддерживали так называемое обновленчество - раскольническое движение, которое выступало за обновление церкви, против патриарха Тихона, и признавало большевистский режим и его "реформы". Однако верующие остались верными УАПЦ и РПЦ. Во времена украинизации митрополит Липковский говорил: "Не все украинское является петлюровским. Этому украинская церковь хорошо научила и обновленцев, и безбожников, а также тихоновцев, так как все они уже взялись за украинизацию".

После короткого времени терпимости к УАПЦ, с марта 1926 года большевики начали террор в отношении ее.

В Софийском соборе в Киеве 14 октября 1921-го начал работу Всеукраинский православный церковный собор.

Его созвала Всеукраинская православная церковная рада. В списках депутатов было 432 человека. На собор прибыли священники, диаконы, дьяки, учителя, селяне, рабочие, студенты, чиновники и представители других профессий. Ни один из приглашенных епископов не прибыл.

На соборе подтвердили автокефалию Украинской православной церкви. Избрали руководство во главе с митрополитом Василием Липкивским.

Собор объявил недействительным акт от 1686 года о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату. Принял введение украинского языка в богослужении и возвращение к украинской обрядности.

Автор: По материалам НВ
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Дата
16
июня

Власть взялась за раскол церкви

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