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четверг, 17 октября 2019 10:37

Украине навязали невыгодный договор

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Украине навязали невыгодный договор
Юрий Хмельницкий подписал "Переяславские статьи" 17 октября 1659-го Фото: dt.ua

Москва навязала Украине "Переяславские статьи" 17 октября 1659-го. Документ существенно ограничивал автономию казацкого государства под протекторатом Московии. Подписал его новоизбранный гетман Юрий Хмельницкий.

Московия обвинила украинцев в измене Мартовских статей 1654-го действиями гетманов Богдана Хмельницкого и Ивана Выговского. В них московиты обещали руководителю национально-освободительной войны воевать с Речью Посполитой до победы, но придерживалась соглашений только 2 года. Тогда в войну против Польши вступили шведы, которые были и врагами россиян. Стороны заключили за спинами казаков Виленское перемирие, направленное против Швеции. Москва прекратила боевые действия и изменила украинцам. Кроме этого, украинских казаков во главе с Иваном Золотаренком московиты использовали для присоединения земель Беларуси. Сам Хмельницкий вынужден был заключить союз со Швецией и Трансильванией и сразу был объявлен "предателем царя".

Следующий гетман Иван Выговский восстановил союз с Польшей. Это не понравилось Москве и та направила большую армию для захвата Левобережной Украины и ограбления городов. Гетману удалось разгромить ее под Конотопом в 1659-м, однако победой воспользоваться он не смог.

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Его преемником избрали молодого Юрия Хмельницкого, который вновь встал на сторону Москвы. Украинцы стремились возродить предыдущие соглашения и исправить несправедливые пункты. Но гетману подсунули 19 пунктов сфальсифицированных "Мартовских статей", которые он подписал.

По новому соглашению казакам запретили переизбирать гетмана без разрешения царя. Украинцы лишались права международных отношений с другими государствами, не могли самостоятельно вступать в войны с ними. Казаки должны были появляться по первому зову русского царя. Московские войска расквартировывались в Украине за средства местного населения. Киевская митрополия должна была подчиняться Московскому патриархату.

Царь требовал выдачи семьи Выговского, которого ненавидел за поражение на Левобережье. Эти события вели к расколу в Украине и началу гражданской войны при поддержке различных государств.

Битва под Конотопом между украинско-татарскими и московскими войсками началась 7 июля 1659 года. Тогда в ходе Московско-Украинской войны войска гетмана Ивана Выговского нанесли сокрушительное поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.

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Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

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