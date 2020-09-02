Старейшие супруги вместе 79 лет

Эквадорцы Хулио Мора и Вальдрамина Квинтерос попали в Книгу рекордов Гинесса как супруги, которые дольше всех в мире живут вместе, и одновременно самые старые. Ему 110 лет, ей — 104. Поженились 79 лет тому назад.

Семья живет в эквадорской столице Кито. Вальдрамина Маклови Квинтерос родилась в октябре 1915-го. Хулио Цезарь Мора - в марте 1910-го. Итого возраст пары - 214 лет. Предыдущими рекордсменами были Шарлотта и Джон Хендерсоны из Техаса. Им на двоих было 212 лет и 52 дня.

Хулио и Вальдрамина познакомились на каникулах. Сестра Вальдрамины была замужем за двоюродным братом Хулио. После семи лет отношений поженились в феврале 1941-го. Родня обоих была против. На свадьбу пришли только их друзья и крестные. Церемония была тайной.

- Родственники не сразу смирились, - рассказывает Хулио. - Они не ладили между собой. Годами не общались и не воспринимали нас как супругов. Но потом увидели, что нам хорошо вместе. Это образец для наших детей и внуков. Мы живем в любви, взаимном уважении, честном труде, постоянном самосовершенствовании.

Всю жизнь работали учителями. Имеют пятеро детей, 11 внуков, 21 правнука и девять праправнуков. Все дети получили образование. Старший сын умер 58-летним. По словам дочери Сесилии, секрет родителей — в умении как можно быстрее решать проблемы и споры, а также легко найти общий язык.

— Они оба жизнерадостны и здоровы, - говорит Сесилия. - Но из-за пандемии их душевное здоровье ухудшилось. Мать и отец не могут без семейных собраний. Мы часто их навещали. А с марта не рискуем.

Супруги часто ходили в театр и кино. Любят смотреть телевизор и пить молоко. Мать выписывает газеты. Сама готовит десерты.