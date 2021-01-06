Во второй раз в истории начался импичмент президента США

Официальное фото Белого дома от 17 ноября 1995 - президент Клинтон и стажерка Левински в Белом доме / The White House

7 января 1999-го в Сенате США начался импичмент президента Билла Клинтона. Его официально обвинили во лжи под присягой и препятствования правосудию. Конгресс попытался сместить президента с должности лишь раз до этого - во время импичмента президента Эндрю Джонсона в 1868-м.

В ноябре 1995-го у Клинтона возник роман с 21-летней стажеркой-волонтером Белого дома Моникой Левински. За 1,5 года в них было около десятка сексуальных контактов в Белом доме. В апреле 1996-го Левински перевели в Пентагон. Тем же летом она впервые призналась работнице Пентагона Линде Трипп о сексуальных отношениях с президентом. В 1997-м, когда отношения закончились, Трипп начала тайно записывать разговоры с Левински, в которых та рассказывала подробности о романе.

В декабре 1997-го Левински вызвали в суд адвокаты Паулы Джонс, которая подавала в суд на президента по обвинению в сексуальных домогательствах. В январе 1998-го, будто бы по рекомендации президента, Левински дала письменные показания, в которых возразила, что имела секс с президентом.

16 января агенты ФБР и прокуроры США допросили Левински и предложили ей неприкосновенность, если будет сотрудничать с обвинением. Несколько дней спустя история взорвалась. Клинтон публично опроверг обвинения, заявив: "У меня не было секса с этой женщиной, госпожой Левински".

17 августа Клинтон дал показания в деле Паулы Джонс, где соврал, что не имел секса с Левински. Вопреки своим показаниям по делу о сексуальных домогательствах к Джонс, президент впоследствии признался в прокуратуре, что у него были связи с Левински. После этого президент выступил с телеобращением к нации, в котором признал, что у него были неуместные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли сериал о романе Моники Левински и Билла Клинтона

9 сентября 1998-го против президента начался импичмент за 11 обвинениями, которые включали ложь под присягой, препятствование правосудию и злоупотребление властью. 19 декабря Палата представителей одобрила 2 статьи об импичменте, обвиняя президента во лжи под присягой и в препятствовании правосудию.

Клинтон - второй президент в истории Америки, против которого объявили процесс импичмента. Его так и не довели до конца. Клинтон добыл срок на посту президента. В Конгрессе не собралось достаточно голосов его однопартийцев, демократов, для отстранения от должности.

Третьим главой Белого дома, против которого начался импичмент, стал действующий президент Дональд Трамп. На этот раз для отстранения президента не хватило голосов однопартийцев нынешнего главы Белого дома, республиканцев. Трамп проиграл президентские выборы в 2020-м и 20 января 2021-го новым главой Белого дома станет демократ Джо Байден.