Физик доказал, что Земля вращается

Маятник Фуко получил распространение во многих странах. Фото: https://kpi.ua/foucault

В Париже 8 января 1851-го французский физик Жан Фуко с помощью длинного маятника доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

Жан Бернар Леон Фуко (1819-1868) сконструировал прибор, состоящий из тяжелого шара, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 м. Шатнув шар, ученый отметил поворот плоскости. Плоскость колебания шара возвращалась в соответствии с вращением Земли, зафиксированным в точке подвешивания. Через месяц Фуко продемонстрировал свой маятник в Парижской обсерватории. "Приглашаю вас понаблюдать за вращением Земли", – написал перед тем академикам.

Фуко доказал, что если бы поверхность Земли не вращается, маятник не показывал бы изменения плоскости колебаний. Эксперимент вошел в историю науки, подтвердив гипотезу о вращении Земли.

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Первый маятник Фуко вошел в историю. За проведение этого опыта Фуко был удостоен Ордена Почётного легиона – высшей награды Франции. На плоскость вращения маятника оказывает влияние как географическая широта места, где он установлен, так и длина подвеса.

Маятник, установленный на Северном или Южном полюсе, будет совершать оборот за 24 ч. Маятник, установленный на экваторе, вообще не будет вращаться, плоскость останется неподвижной. Маятник Фуко впоследствии получил распространение во многих странах.

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