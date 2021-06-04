Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди

8 июня 2015 года в 17:29 возник пожар на нефтебазе БРСМ в селе Крячки Васильковского района Киевской области. Первым загорелся резервуар с горючим объемом 800 м³ - 650 т. Впоследствии пламя охватило еще три резервуара. Всего на начало пожара база содержала 14 тыс. т топлива.

Фото: ГСЧС Украины

За сутки огонь охватил уже восемь резервуаров. Людей, живших в 2 км от предприятия, начали отселять. В тот день местные жаловались на дождь с мазутом. Селяне потеряли урожай, который либо сгорел, или оказался непригодным к употреблению. Погибли домашний скот и птица. Вода в колодцах стала ядовитой.

По состоянию на 17:00 того же дня на нефтебазе продолжали гореть только три резервуара - один с маслом, два - с горючим. Остальные разрушились. Ликвидировать пожар взялись около 300 спасателей и 45 единиц техники. До конца суток возгорание удалось локализовать.

Однако утром следующего дня на нефтебазе произошел очередной взрыв. Позже спасатели объяснили, что это только треснула обшивка одной из цистерн. Огонь не прекращался и вечером раздался новый взрыв.

11 июня сорвались две емкости по 800 куб. м. За сутки пожар постепенно затухал, догорал один большой резервуар. 13 числа занялся новый резервуар. Тлел три дня. Последние признаки горения исчезли вечером 16 июня. Официально датой окончания пожара считают 20 июня. На его тушения потратили 50 млн грн.

Тогда огонь унес жизни шестерых человек, из них четверо - пожарные. По меньшей мере 18 человек травмированы.

Кроме того, возникла дымовая туча. Сначала двигалась на юго-запад в направлении Винницы и Хмельницкого. Затем развернула на север.

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Причиной тяжелых последствий пожара назвали несоблюдение норм строительства взрывоопасного объекта. Полиция открыла уголовное производство. Задержали инженера и заместителя директора нефтебазы.

Родственники погибших в пожаре подали в ООО "БРСМ-Нафта" гражданские иски на сумму 60 млн грн. В середине 2017-го несколько истцов выиграли суд. По его решению должны были получить от 80 тыс. грн до 170 тыс. грн.

19 декабря 2017 года на нефтебазе произошел повторный пожар. Виновными назвали искателей лома, которые резали на металл остатки резервуаров.

Спасатели сообщили подробности смертельного пожара в частном доме в Луцке, на пепелище которого нашли тела трех человек. Горело в деревянном четырехквартирном доме. Пожар возник в кухне одной из квартир, огонь распространился на соседние комнаты и достиг деревянной лестничной клетки в коридоре дома. По свидетельству очевидцев, в доме могли находиться люди. В квартире, охваченной огнем, бойцы ГСЧС обнаружили тела 64-летней Татьяны и 69-летнего Владимира. А через несколько минут – тело 35-летней дочери погибшей