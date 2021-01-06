Россия ответила на требование вывести войска

В начале 1919 года россияне заявили, что их войск в Украине нет Фото: prosvit.in.ua

6 января 1919 года правительство УНР получило ноту-ответ наркома внутренних дел РСФСР Георгия Чичерина относительно военной агрессии России против Украины.

Ранее Директория требовала прекратить вмешательство во внутренние дела УНР и вывести российские войска с украинских территорий. За трое суток до официального ответа Красная армия захватила Харьков.

"Ваши радиотелеграммы мы получили. Прежде всего вынуждены объяснить Вам, что сведения, которые Вы имеете в Вашем распоряжении, не соответствуют действительности. Перечисленные Вами военные части Советской России на Украину не движутся и даже не стоят около ее границы. Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики в Украине нет. Военная акция в Украине в данный момент проходит между войсками Директории и войсками Украинского Советского правительства, которое всецело независимо. Между Украиной и советской Россией теперь нет никаких вооруженных столкновений ", – телеграфировал Чичерин.

Дипломат обвинил Директорию в притеснениях трудящихся Украины, которые "ждут прихода большевиков". Осудил ее за попытки договориться о военной помощи с "империалистической" Антантой.

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В ответ утверждения Чичерина назвали или умышленным искажением правды, или же полной неосведомленностью. Напомнили, что в районе Харькова стоит регулярное росийской войско, в которое входят даже китайцы и венгры. Впрочем, это не имело никаких результатов.

16 января 1919 года Директория УНР сама объявит войну большевистской России.

30 ноября 1918 года в городе Суджа Курской области главнокомандующий советских войск в Украине Владимир Антонов-Овсеенко выступил перед частями с призывом уничтожать украинцев. Новую интервенцию в Украину большевики готовили после фактического поражения Германии в Первой мировой войне и во время выступления Директории УНР против гетмана Павла Скоропадского. В течение декабря Красная армия, состоявшая из российских войск и оболваненных большевистской пропагандой "украинских трудящихся", двигалась Украиной. 3 января 1919-го захватила Харьков, где через 3 суток большевики провозгласили Украинскую Социалистическую Советскую Республику.