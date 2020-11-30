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понедельник, 30 ноября 2020 10:54

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

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&quot;Убивать без всякого милосердия&#039;&#039; - в России армию настроили идти на Киев
Большевики готовили интервенцию в Украину во время антигетманского восстания Директории УНР Фото: pinterest.com

30 ноября 1918 года в городе Суджа Курской области, главнокомандующий советских войск в Украине Владимир Антонов-Овсеенко выступил перед частями с призывом уничтожать украинцев. Тогда большевики готовились к вооруженному наступлению на Украину.

"Против нас стоит тридцатимиллионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность кторых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады. Это звери, с ними нельзя обращаться как с порядочными людьми. У нас кровь лучше, сердце - тверже, нервы - крепче. Мы должны выжать всё возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России", - приводит слова большевика в Facebook историк Анна Черкасская.

На тот период Антонов-Овсеенко был ответственен за ряд военных преступлений. Еще в 1918 году, во время январского штурма Киева, разрешил командующему Михаилу Муравьеву применить против войск и горожан боевой газ, а потом организовать в захваченной столице красный террор.

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Новую интервенцию в Украину большевики готовили после фактического поражения Германии в Первой мировой войне и во время выступления Директории УНР против гетмана Павла Скоропадского.

В течение декабря Красная армия, состоявшая из российских войск и оболваненных большевистской пропагандой "украинских трудящихся", двигалась Украиной. 3 января 1919-го заняла Харьков, где через 3 суток большевики провозгласят Украинскую Социалистическую Советскую Республику.

Директория объявит войну большевистской России 16 января 1919 года.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины создали в Курске 28 ноября 1918-го. Так россияне хотели завуалировать военное вторжение в Украину.

Правительство возглавил большевик Георгий Пятаков. В него входили такие будущие известные советские деятели как Климент Ворошилов, Владимир Затонский, Федор Сергеев - Артем и даже Юрий Коцюбинский - сын выдающегося украинского писателя.

Чиновники сразу переехали в городок Суджа на Курщине, который стал временной столицей Советской Украины. Уже на следующее утро ними был издан манифест о восстановлении советской власти в стране после свержения власти гетмана Павла Скоропадского. Также манифест призывал трудящиеся массы и "братскую помощь" к борьбе с Директорией УНР.

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Дата
30
ноября

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

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