Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Большевики создали марионеточное правительство для вторжения в Украину Фото: pinterest.com

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины создали в Курске 28 ноября 1918-го. Так россияне хотели завуалировать военное вторжение в Украину.

Правительство возглавил большевик Георгий Пятаков. В него входили такие будущие известные советские деятели как Климент Ворошилов, Владимир Затонский, Федор Сергеев - Артем и даже Юрий Коцюбинский - сын выдающегося украинского писателя. За это ученый Сергей Ефремов позже называл его: "славного отца выродившимся сыном".

Чиновники сразу переехали в городок Суджи на Курщине, который стал временной столицей Советской Украины. Уже на следующее утро ними был издан манифест о восстановлении советской власти в стране после свержения власти гетмана Павла Скоропадского. Также манифест призывал трудящиеся массы и "братскую помощь" к борьбе с Директорией УНР.

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Уже в декабре российские войска и "украинские трудящиеся" под командованием Владимира Антонова-Овсеенко маршировали страной. Они заняли Харьков 3 января 1919-го, а через 3 суток правительство установило новое название страны - Украинская Социалистическая Советская Республика. На заседаниях приняли программу построения страны "на основе советской федерации" - то есть с Россией.

В конце января правительство перестало быть временным и начало называться Совнарком УССР. Его руководство осуществлял уже болгарский коммунист Христиан Раковский.

Советская Россия 13 ноября 1918-го в одностороннем порядке разорвала Брест-Литовский мирный договор. Это позволило большевикам продолжить военную интервенцию в Украину. Сепаратный договор подписали 3 марта того же года в городе Брест-Литовск - теперь Брест в Беларуси. Ему предшествовал ряд важных переговоров относительно выхода стран из Первой мировой войны.