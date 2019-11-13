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среда, 13 ноября 2019 11:45

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

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Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор
Брест-Литовский договор обязал большевистскую Россию признать УНР и вывести войска с территории Украины Фото: wikipedia

Советская Россия 13 ноября 1918-го в одностороннем порядке разорвала Брест-Литовский мирный договор. Это позволило большевикам продолжить военную интервенцию в Украину.

Сепаратный договор подписали 3 марта того же года в городе Брест-Литовск - теперь Брест в Беларуси. Ему предшествовал ряд важных переговоров относительно выхода стран из Первой мировой войны. Сначала советская делегация во главе со Львом Троцким отвергала требования Германии с отторжением от бывшей империи 200 тыс. км².

Вместо этого пыталась легитимизировать марионеточное большевистское украинское правительство - Народный Секретариат. Он действовал в противовес Генеральному Секретариату УЦР. Но эти попытки не увенчались успехом, так как представители УЦР представили IV универсал, провозгласивший независимость УНР. Тогда Владимир Ленин приказал идти на любые условия, чтобы срочно вывести страну из войны.

Соглашение предусматривало вывод большевистский войск с территории Украины и признание Россией Украинской Народной Республики. Кроме этого, россияне не могли претендовать на Прибалтику и Финляндию, должны были демобилизовать армию, разоружить флот и прекратить социалистическую пропаганду в странах Европы.

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Вместо 200-т Россия потеряла более 700 тыс. км². бывшей территории. А уже к маю 1918 года вся Украина была "освобождена" от красных войском Германии.

Поражение стран Четверного Союза в Первой мировой и падения Германской империи развязали большевикам руки для признания договора недействительным. Позже они пользовались такими же методами по вопросу о возвращении Европе долгов царской России.

Уже в ноябре они издали директиву о "предоставлении военной помощи трудящимся Украины". А в декабре 1918-го армия большевика Владимира Антонова-Овсеенко уже разоряла страну.

Украинская Центральная Рада, благодаря демонстрации в Брест-Литовске IV универсала, была признана единственным легитимным органом правления в Украине. 9 февраля делегация ЦР также подписала Брест-Литовский мир со странами Четверного Союза. Стороны прекратили военные действия и восстановили дипломатические отношения. Украина должна поставлять в Германию 60 млн. пудов хлеба, мясо и другую продукцию. В обмен на нее, войска Германии обязались освободить страну от большевиков, что и сделали. Но одна оккупация завершилась другой, которая привела к падению ЦР и утверждению гетманата Павла Скоропадского.

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Дата
13
ноября

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

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