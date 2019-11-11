Семью депортируют из-за инвалидности ребенка

Австралия отказалась продлевать визу семье бангладешцев Бхуян. Инвалидность их 5-летнего сына станет бременем для медицинской системы страны, пояснили. В ближайшее время родителей и мальчика должны депортировать в Бангладеш. Отец Махеди Хасан Бхуян обратился к министру внутренних дел с просьбой разрешить им остаться. Тот также отказал.

Махеди Бхуян приехал в Австралию в 2011-ом. Тогда получил студенческую визу. Окончил инженерный факультет сначала в Бангладеш, затем в Южной Корее. В Австралии получил степень доктора наук. Ему предложили правительственную рабочую визу как специалисту, которых в стране не хватает. В 2013 году забрал жену Ребаку.

- Сын родился в Джилонге в Австралии, - рассказывает Ребака Бхуян. — Через несколько месяцев заметили, что он совсем не держит голову. Диагностировали инсульт и легкую форму детского церебрального паралича. Но мы хорошо реабилитировали Адьяна. Он живет полноценно. Как только сыну поставили этот диагноз, Махеди сразу получил отказ в визе. Подали апелляцию. Два с половиной года продолжалось рассмотрение. Тогда снова отказали. Не проходим критерий контроля состояния здоровья.

Семья получила письмо, что поскольку один член семьи имеет проблемы со здоровьем, приходится депортировать всех.

— Миграционный адвокат объяснил нам, что Адьяну будут необходимы особые специалисты в школе, — говорит Махеди. - У него лишь слабая левая рука. Это не мешает учиться. Немножко сложно ходить по неровной поверхности. Но разве это такая проблема? А на суде говорили, будто он лежачий. Адвокат министерства извинялся. Но говорил — нельзя на налогоплательщиков вешать еще проблемы нашего сына.

После отказа в визе Махеди потерял работу. Нанимается на временные подработки. Жена хочет подтвердить образование врача.

- Мне продлевают визу лишь на три месяца, - добавляет Махеди Бхуян. — Поэтому университет не может подписать со мной длительный контракт. Не боюсь уехать. У нас хорошее образование. Но нам нравится реабилитация здесь. Имеем замечательных соседей. Наш ребенок родился здесь. Это несправедливо.

Ранее министр внутренних дел разрешил остаться семье из Бутана. Их сын глухой. Также остаться смогла медсестра из Филиппин. Ее хотели депортировать из-за аутизма сына.