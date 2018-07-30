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вторник, 31 июля 2018 06:50

Мафия заплатит 70 тысяч долларов за убийство собаки

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Колумбийский наркоторговец Дайро Антонио Усуга за голову немецкой овчарки 6-летней Сомбры пообещал заплатить $70 тыс. — почти 2 млн грн. В течение последних трех лет она обнаружила приблизительно 10 т наркотиков.

Усуга возглавляет группировку "Урабеньйос", которая ежедневно переправляет из колумбийских портов в США тонны кокаина. Его перевозят пассажиры, грузовые суда и подводные лодки. С помощью Сомбры полиция задержала 245 наркокурьеров.

Овчарку с побережья Атлантического океана перевели в аэропорт столицы страны Боготы. Он не под влиянием мафии и там будет безопаснее для животного, говорят пограничники. Пса будут охранять дополнительные офицеры.

Собака получила две награды за борьбу с незаконным оборотом наркотиков и стала звездой местного телевидения.

— Сомбра дружелюбная, спокойная и игривая. Но для Усуги она — настоящая беда, — говорят полицейские.

Автор: Наталия ЛЕБЕДЕВА
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