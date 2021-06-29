Расстреляли бывшего военного министра

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 414
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 846
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1683
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1260
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7921
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 603
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 423
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1530
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
8
10
7
13
8
Как гибель &quot;Титаника&quot; освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
Как гибель "Титаника" освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
Как в СССР цензурировали письма
Как в СССР цензурировали письма
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Видео
Все видео
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1494
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 684
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 702
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 12:04

Расстреляли бывшего военного министра

  Комментировать
Расстреляли бывшего военного министра
Александр Рогоза занимал пост военного министра в правительстве Украинской державы Фото: wiki

29 июня 1919-го большевики расстреляли в Одессе бывшего украинского военного министра, 61-летнего Александра Рогозу. Отказался перейти на сторону Красной армии.

Александр Рогоза родился в 1858 году в Киевской губернии в семье священника, дворянина Витебской губернии. Учился в Полоцкой военной прогимназии, Михайловском артиллерийском училище, а после того закончил Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1908-м получил звание генерал-лейтенанта, а через год стал командиром 19-й пехотной дивизии армии Российской империи. Командовал дивизией во времена Первой мировой войны. Отличился в боях в Польше, Румынии и Молдове.

От командования войсками генерал-лейтенанта отстранили после большевистского Октябрьского переворота. Однако уже в начале апреля 1918 года он вступил в украинскую армию. 30 апреля получил от гетмана Павла Скоропадского предложение стать военным министром в правительстве Украинской державы. Принял его и начал активную работу по реорганизации и украинизации Генерального штаба, формированию восьми новых стрелковых корпусов. Способствовал реформированию Запорожского корпуса, Сердюцкой, Серо- и Синежупанной дивизий. Оказывал поддержку казачеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли поэта, который воевал за Украину

После свержения гетманата Директорией УНР в конце 1918 года, Рогозу лишили должности и арестовали, но вскоре освободили. Он перебрался в Одессу, откуда планировал добраться до Кубани и присоединиться к белогвардейцам, но почему-то остался в городе. Вскоре Одессу захватили красные под командованием атамана Никифора Григорьева. Рогозе предложили перейти на службу, но он отказался. Тогда показательно расстреляли на Екатерининской площади.

Бывшего генерал-майора УНР и первого министра Украинской державы Александра Лигнау расстреляли чекисты на Бутовском полигоне под Москвой 5 февраля 1938 года. Мужчина попал под сталинские репрессии против офицерства.

Лигнау обвинили в шпионаже в пользу нацистской Германии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расстреляли бывшего военного министра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10503
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 8406
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6552
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6309
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 4689
История
На воду спустили судно нового типа
На воду спустили судно нового типа
 Просмотров: 477
Как гибель "Титаника" освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
Как гибель "Титаника" освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
8
 Просмотров: 1071
Объединились две великие державы
Объединились две великие державы
 Просмотров: 1107
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
 Просмотров: 342
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
10
 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 380
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть