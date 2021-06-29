Расстреляли бывшего военного министра

Александр Рогоза занимал пост военного министра в правительстве Украинской державы Фото: wiki

29 июня 1919-го большевики расстреляли в Одессе бывшего украинского военного министра, 61-летнего Александра Рогозу. Отказался перейти на сторону Красной армии.

Александр Рогоза родился в 1858 году в Киевской губернии в семье священника, дворянина Витебской губернии. Учился в Полоцкой военной прогимназии, Михайловском артиллерийском училище, а после того закончил Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1908-м получил звание генерал-лейтенанта, а через год стал командиром 19-й пехотной дивизии армии Российской империи. Командовал дивизией во времена Первой мировой войны. Отличился в боях в Польше, Румынии и Молдове.

От командования войсками генерал-лейтенанта отстранили после большевистского Октябрьского переворота. Однако уже в начале апреля 1918 года он вступил в украинскую армию. 30 апреля получил от гетмана Павла Скоропадского предложение стать военным министром в правительстве Украинской державы. Принял его и начал активную работу по реорганизации и украинизации Генерального штаба, формированию восьми новых стрелковых корпусов. Способствовал реформированию Запорожского корпуса, Сердюцкой, Серо- и Синежупанной дивизий. Оказывал поддержку казачеству.

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После свержения гетманата Директорией УНР в конце 1918 года, Рогозу лишили должности и арестовали, но вскоре освободили. Он перебрался в Одессу, откуда планировал добраться до Кубани и присоединиться к белогвардейцам, но почему-то остался в городе. Вскоре Одессу захватили красные под командованием атамана Никифора Григорьева. Рогозе предложили перейти на службу, но он отказался. Тогда показательно расстреляли на Екатерининской площади.

Бывшего генерал-майора УНР и первого министра Украинской державы Александра Лигнау расстреляли чекисты на Бутовском полигоне под Москвой 5 февраля 1938 года. Мужчина попал под сталинские репрессии против офицерства. Лигнау обвинили в шпионаже в пользу нацистской Германии.