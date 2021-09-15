Епископ отрекся от сана ради женщины

Испанский епископ 52-летний Ксавье Новель ушел в отставку в прошлом месяце. Католическая церковь объяснила это личными причинами. Подробности не разглашали. Сейчас Ксавье рассказал, что влюбился. Собирается жениться на Сильвии Кабаллол. Ради нее отказался от сана. Женщина имеет образование психолога, пишет эротическую прозу с сатанинскими мотивами. С первым мужем развелась.

В 2010-ом тогда 41-летний Новель стал самым молодым епископом Испании. Осуждал аборты, призывал лечить гомосексуалистов и занимался экзорцизмом. Был звездой местной церкви, поэтому решение уйти в отставку - неожиданность. Говорят, несколько раз встречался с представителями Ватикана и Папой. Ксавье ищет работу агронома недалеко от Барселоны.

Самыми известными книгами Сильвии Кабаллол является "Ад желаний Габриэля" и трилогия "Амнезия". Читателю обещают полное садизма, безумия и страсти путешествие. А также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной, что может поколебать ценности и веру.

Ранее Ксавье признался, что в юности влюбился в 18-летнюю девушку, хотел на ней жениться и иметь детей. Однако впоследствии решил стать священником. Тогда говорил, что не сожалел о своем выборе.