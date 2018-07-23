Друг Путина купил квартиру в Британии

Близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович, 51 год, купил в британском Лондоне пентхаус площадью 550 кв. м. Жилище на верхнем этаже - наибольшее в жилищном комплексе "Челси Уотерфронт". Бизнесмен заплатил за него 30 млн фунтов стерлингов - более 1 млрд грн. Переговоры о покупке начались до того, как Абрамовича лишили британской визы в апреле этого года, сообщает местная газета "Таймс".

Квартира расположена в престижном районе города вблизи стадиона "Стемфорд Бридж". Там играет футбольный клуб "Челси", который принадлежит олигарху. Также бизнесмен приобрел несколько мест на подземной парковке, каждая из которых стоит 85 тыс. фунтов стерлингов - около 3 млн грн.

Абрамович выбрал квартиру за несколько месяцев до проблем с получением британской визы, говорят журналисты. Купил, когда они начались. В пентхаусе делают ремонт.

Роман Абрамович - русский предприниматель, бывший губернатор Чукотского автономного округа РФ. Его состояние оценивают в $10,8 млрд - 283,2 млрд грн. С апреля 2015 года имел инвестиционную британскую визу. Такую дают при условии вклада в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов - почти 69 млн грн. Чтобы ее продлили, должен был объяснить власти Великобритании происхождение состояния. Вместо этого Абрамович отказался от визы и в июне получил израильское гражданство.

Как гражданин Израиля может посещать Британию без визы. Там кроме пентхауса владеет имением, которое стоит около $120 млн - 3,2 млрд грн

. В начале июля бизнесмен остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью 1 млрд фунтов, - 34,4 млрд грн. Говорят, планирует продать футбольный клуб.