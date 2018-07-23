Друг Путина купил квартиру в Британии

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 729
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1845
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 450
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6039
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 558
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4032
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 765
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4230
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27091
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 477
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 06:10

Друг Путина купил квартиру в Британии

  Комментировать

Близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович, 51 год, купил в британском Лондоне пентхаус площадью 550 кв. м. Жилище на верхнем этаже - наибольшее в жилищном комплексе "Челси Уотерфронт". Бизнесмен заплатил за него 30 млн фунтов стерлингов - более 1 млрд грн. Переговоры о покупке начались до того, как Абрамовича лишили британской визы в апреле этого года, сообщает местная газета "Таймс".

Квартира расположена в престижном районе города вблизи стадиона "Стемфорд Бридж". Там играет футбольный клуб "Челси", который принадлежит олигарху. Также бизнесмен приобрел несколько мест на подземной парковке, каждая из которых стоит 85 тыс. фунтов стерлингов - около 3 млн грн.

Абрамович выбрал квартиру за несколько месяцев до проблем с получением британской визы, говорят журналисты. Купил, когда они начались. В пентхаусе делают ремонт.

Роман Абрамович - русский предприниматель, бывший губернатор Чукотского автономного округа РФ. Его состояние оценивают в $10,8 млрд - 283,2 млрд грн. С апреля 2015 года имел инвестиционную британскую визу. Такую дают при условии вклада в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов - почти 69 млн грн. Чтобы ее продлили, должен был объяснить власти Великобритании происхождение состояния. Вместо этого Абрамович отказался от визы и в июне получил израильское гражданство.

Как гражданин Израиля может посещать Британию без визы. Там кроме пентхауса владеет имением, которое стоит около $120 млн - 3,2 млрд грн

. В начале июля бизнесмен остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью 1 млрд фунтов, - 34,4 млрд грн. Говорят, планирует продать футбольный клуб.

Автор: Дмитро МАЛИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Друг Путина купил квартиру в Британии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 101729
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 55734
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39232
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38575
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 26721
Мир
"Он был взрослым и сделал свой выбор"
"Он был взрослым и сделал свой выбор" Просмотров: 54
Мужчина прошел 32 километра к работе и получил за это авто
Мужчина прошел 32 километра к работе и получил за это авто Просмотров: 108
"Огорчала мысль, что проведу две трети жизни на работе"
"Огорчала мысль, что проведу две трети жизни на работе" Просмотров: 441
Женщина после аварии неделю пила воду из радиатора
Женщина после аварии неделю пила воду из радиатора Просмотров: 81
Яд "Новичок" нашли в бутылке из-под духов
Яд "Новичок" нашли в бутылке из-под духов Просмотров: 117
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
26
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
7
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
Голосов: 705
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua