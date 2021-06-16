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четверг, 17 июня 2021 00:36

"Зеленский уехал и девушек забрали"

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- Сейчас гремит гром, а не выстрелы, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский. 9 июня посещает позиции украинских военных в поселке Пески недалеко от Донецка. - Однако ситуация на фронте до сих пор сложная. Между позициями двух армий продолжаются негласные боевые действия.

В прошлом году летом на переговорах в Минском формате Украина и Россия согласовали полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля. В первые месяцы количество обстрелов существенно уменьшилось, линия фронта стабилизировалась. Зимой-весной 2021 года боевые действия активизировались.

- У них все пристреляно, как и у нас, - рассказывает 28-летний Владимир, офицер одной бригады Вооруженных сил. - Мы изучили все их слабые стороны, они - наши. Опасность в том, что уже все простреливается. У нас есть запрет на продвижение вперед, поэтому закапываемся в глубину. Некоторые позиции напоминают шахты.

Весной 2021 года российские снайперы убили более 20 защитников Украины. В том числе и старшего офицера, заместителя командира батальона, который обходил позиции.

- Еще наша проблема передовой - дистанционное минирование, - продолжает Владимир. - Боевики запускают квадрокоптер, те сбрасывают мины ПОМ-2 в самые неожиданные места. Бывает - прямо на голову.

С мая российские наемники начали больше использовать минометы. Украинские защитники активно прячутся. Огнем отвечают в крайних случаях.

С момента объявления перемирия украинским военным запретили проводить разведку в "серой" зоне. Не позволяли использовать квадрокоптер.

Бойцы получали свежую информацию через агентов на оккупированных территориях или спутниковые снимки от иностранных партнеров. Часть фотографий Украине отдали бесплатно, за остальные приходилось платить.

С середины весны украинская аэроразведка снова заработала. В апреле над Донбассом несколько раз летал купленный в Турции беспилотник "Байрактар". Его вылеты спровоцировали агрессию со стороны российских наемников - обстреливали наших защитников чаще.

На подъезде к третьей линии стоят блокпосты Нацгвардии. На них на ротации находятся гвардейцы. Срок их пребывания и подразделение, как правило, засекречены.

Их основная задача - контроль и проверка документов и грузов, поиск диверсантов.

- За день до приезда Зелинского на фронте был начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, - рассказывает волонтер Роман Доник. - Все блокпосты Нацгвардии красиво покрасили, на каждый поставили красивых девушек в новой форме и амуниции. Зеленский уехал и девушек убрали.

Последний раз нацгвардейцы были на передовой в 2019 году. Тогда полк "Азов" получил участок ответственности в Донецкой области. С тех пор на фронте работают только спецгруппы гвардейцев, их работа засекречена.

С 2019-го Донецкая и Луганская области разделены на три условные зоны - красную, желтую и зеленую.

В первую, граничащую с линией столкновения, доступ возможен только с разрешения командующего. В желтую попасть можно свободнее, однако проверяют документы у всех. Там располагаются блокпосты Нацгвардии полиции. В зеленой передвижение не запрещено.

На передовой ротацию проходят бригады Вооруженных сил Украины. В желтой зоне - вторая и третья линия обороны. На ней располагается Нацгвардия и возможно пребывание артиллерии и танковых бригад.

- Где и какие силы расположены - все засекречено. Но позиции сейчас хорошо эшелонированы и имеют системность, - добавляет Владимир.

В зоне ООС на ротационной основе дежурят отряды полиции. Помогают местным силовикам бороться с преступностью и контрабандой.

Автор: Руслан ГРИШКО
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