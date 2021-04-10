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воскресенье, 11 апреля 2021 10:00

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

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Автор: dubikvit.livejournal.com
  Леонид Быков в фильме "В бой идут одни "старики"
Леонид Быков в фильме "В бой идут одни "старики"

11 апреля 1979 на 47-м километре трассы "Минск-Киев" в аварии погиб актер, режиссер и сценарист Леонид Быков. Ему было 50 лет.

11 апреля Быков возвращался на своей машине с дачи под Киевом. Впереди него двигался трактор МТЗ-50 с культиватором. Актер решил его обогнать, но врезался во встречный грузовик. Он протянул "Волгу" Быкова примерно 20 метров. Похоронен Леонид Быков на Байковом кладбище в Киеве.

Очевидцы аварии рассказали, что в день катастрофы была пасмурная погода и моросил дождь. Затормозить или вывернуть, было трудно. Однако о причинах аварии мнения людей разделились. Одни говорили о самоубийстве, другие - о подстроенной спецслужбами катастрофе. Официальной причиной аварии назвали несчастный случай:

"Следствие велось очень тщательно. Проводились консультации с экспертами, автогонщиками, эксперименты на автодроме "Чайка". Оказалось, что молодой водитель встречного грузовика, который уже собрался было в тюрьму, не виноват. Быков был трезв, но допустил ошибку, наверное, из-за усталости. И никакого инфаркта у него не было, иначе он отпустил бы педаль тормоза. Леонид Федорович до последнего пытался предотвратить столкновение".

За три года до смерти Быков перенес инфаркт. Тогда написал письмо-завещание:

"Никаких оркестров. Никаких студий. Дома кино — избави Бог. Из дома — прямо туда, куда годится. Это мой крик, мольба. Без цирка, который называется почестями. Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду: выйдет конфуз. Только кто-то из вас один, кому захочется, скажет одно слово: "Прощай". Это так, чтобы поставить точку, а то нас не поймут. Потом пусть эскадрилья врежет "Смуглянку" от начала и до конца. Спасибо и пока."

С детства Быков мечтает об авиации. Впервые пробует поступить в летное училище в Барнауле, но там отказывают. А в 1945 году он едет в Ленинград и поступает в летную спецшколу. За месяц его отчисляют: через рост - 163 см. Тогда Леонид решает стать актером.

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В школу актеров в Киеве его не приняли. В 1947-м едет в Харьков. Абитуриентов поселили в спортзале института, разделив его на две половины - мужскую и женскую. Там Быков знакомится с 17-летней Тамарой Кравченко из Белгорода. Она тоже стала актрисой.

За шесть лет она становится его женой. В 1956-м у супругов рождается сын Олесь, а через два года - дочь Марьяна.

После института Быков устраивается в Харьковский театр им. Тараса Шевченко. Его замечают кинорежиссеры и приглашают играть в кино. Сначала на эпизодические, а затем и главные роли. Фильмы "Укротительница тигров", "Максим Перепелица" и "Алешкина любовь" делают Леонида Быкова известным в СССР. Вскоре его с женой приглашают на "Ленфильм" и сразу вручают ключи от трехкомнатной квартиры на набережной Невы. В Ленинграде Быков снимает свою первую режиссерскую работу - кинокомедию "Зайчик". Фильм становится популярным. Но из-за критики советской бюрократической системы, его негласно запрещают. Быков начинает конфликтовать с руководством студии. Его раздражают жесткий контроль, лицемерие, лесть и коррупция.

"Уже почти год не снимаюсь. Отказался от девяти сценариев. Не хочу участвовать в лживых и антихудожественных вещах. Конечно, долго не продержишься, надо выполнять план студии. Все чаще думаю, что надо возвращаться домой", - пишет актер 37- летний Леонид Быков из Ленинграда в письме близкому другу из харьковского театра Николаю Бориченко 1965-м.

В 1966-м вместе с женой и детьми Быков приезжает в Киев, куда его давно звали. На киностудии им. Александра Довженко Быков надеется воплотить свою давнюю мечту - снять фильм о военных летчиках. Но на студии его встречают бойкотом: "Понаехали тут гении! Своих хватает! А кто такой Быков?!"

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"Он очень тяжело это переносил и задается вопросом до конца жизни: "Зачем?! Зачем нужно было меня переманивать, если я здесь никому не нужен?! "- рассказывала дочь Марьяна.

Фильм "В бой идут одни старики" долго не дают снимать - не очень героический. Тогда Быков начинает "обкатывать" сценарий на сцене разных городов. Слушатели захвачены его выступлениями и руководство студии в конце концов дает "добро" на съемки фильма.

Картина выходит на экраны в начале 1974-го.

1974 года этот фильм Быкова номинировали на Всесоюзном кинофестивале в Баку. В том же году вышла еще одна советская культовая лента - "Калина красная" Василия Шукшина. Партийное руководство и кинокритики стояли на стороне Быкова. Но режиссер отказался от награды в пользу фильма Шукшина.

23 роли сыграл Леонид Биков в кино. Самые известные - Максим Перепелица в одноименном фильме, ефрейтор Виктор Святкин - "Аты-баты шли солдаты" и командир эскадрильи Титаренко - "В бой идут одни старики". В последнем он написал сценарий и выступил режиссером. Кроме него снял еще четыре фильма.

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Дата
11
апреля

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

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