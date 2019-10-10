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пятница, 11 октября 2019 00:10

Захара Беркута сыграл робот из "Терминатора"

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Главного героя в историческом боевике "Захар Беркут" по повести Ивана Франко сыграл американский актер 60-летний Роберт Патрик. Известен по роли робота-убийцы Т-1000 в фантастическом фильме "Терминатор 2: Судный день".

Действие ленты происходит в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на пути. Небольшая община карпатских охотников из села Тухля под руководством старейшины Захара Беркута готовится остановить врага. Но Бурунда находит предателя среди местных. Ему открывает тайный проход в горах, по сюжету.

В прокате "Захар Беркут" идет с 10 октября.

Режиссеры - Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн.

- Сотрудничество с американскими партнерами - это шанс рассказать миру невероятную героическую историю Франко. Показать красоту украинских Карпат. Дать возможность больше узнать о нашей истории, традициях, культуре, быте. Услышать украинскую музыку, - говорит Ахтем Сеитаблаев, 46 лет. - В сценарии мы сохранили основные посылы, заложенные классиком: идеи гражданского общества, единения, самоотверженности и честности.

Драматургия и философия повести Франко не потеряли актуальности и сегодня. Это должно быть примером для нашего поколения. Наши предки не сдались, а благодаря единству и поддержке друг друга победили. Будем отстаивать то, что любим.

Ленту снимали на английском языке. Дублировали на украинский для отечественного проката.

- "Захар Беркут" - это как компьютерная игра. Только ты не можешь принять участие, а просто смотришь, - говорит кинокритик Александр Гусев, 40 лет, после киевской премьеры. - Это один из самых скучных фильмов, которые я видел в своей жизни. Не так часто бывают картины со столь вялым действием.

У Франко был эмоциональный посыл и поиск национальной идентичности, уникальности. Здесь никакой нет - только поиск универсальности. Попытка обратиться к международной аудитории поклонников экзотического псевдоисторического фэнтези. Но при этом ни крохи оригинальности.

7 октября состоялась премьера фильма во Львове.

Из кинозала "Мультиплекс" в торгово-развлекательном комплексе "Спартак" выходит 33-летняя Алина Соенко. Выбрасывает в урну пустые бутылки из-под напитков и попкорна. Вынимает телефон.

- Алло, я только с премьеры "Захара Беркута", - говорит в трубку. - Ну как тебе сказать, можешь не идти и не тратить деньги. Мне постоянно вместо Захара Беркута мерещился жидкий терминатор из второй части - ну помнишь, Роберт Патрик его играл. А когда в конце Захар Беркут начал мечами махать - весь зал заржал. Наверное, они вспомнили сцену, где у Терминатора вместо рук ножи были.

За ней следует компания - две девушки и трое парней. Обсуждают кино.

- Я помню, в прошлом году искали азиатов для съемок этого кино в Карпатах. У нас один знакомый китаец хотел поехать, но ему отбой дали. Понимаю теперь, почему - закрыли шлемами лица монголов, чтобы характерных героев не искать, - говорит один из ребят.

- Заметь, ни одной главной роли у украинских актеров не было, - добавляет девушка. - Хуже всего сыграла ирландка Эллисон Дуд, которая была Радой Беркут. Женщина в XIII веке, мать двоих детей, от работы и нужды должна была выглядеть как бабушка, а в фильме была такая бизнес-вумен. Будто только что из-под ножа пластического хирурга и из салона красоты. Щеки, губы и грудь накачаны силиконом, зубы белые - вставные. Куда режиссер смотрел?

Бюджет "Захара Беркута" составляет 113 млн грн.

Автор: Ольга ВАСЬКИВ, Илья ПРОКОПЕНКО
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