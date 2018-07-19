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пятница, 20 июля 2018 07:35

Зафиксировали четвертый случай дифтерии

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В Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией. Диагноз лабораторно подтвердили у 11-летнего мальчика с Черниговщины. Его госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля. В тот же день перевезли в реанимацию областной. Ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое. Болезнь дала осложнение на сердечно-сосудистую систему. Возбудителя нашли и у членов семьи мальчика — матери, отца, младших сестры и брата.

Два случая заболевания обнаружили в январе у жителей города Рубежное Луганской области. Третий больной — из Боярки на Киевщине.

— В последний раз дифтерию фиксировали в Украине в 1990-х. Тогда во время эпидемии заразились приблизительно 20 тысяч людей, 696 умерли. В последние годы регистрировали только одиночные случаи. В 2015-м были два, в позапрошлом году — четыре, в прошлом году не было, — рассказывает столичный инфекционист Максим Канивец, 41 год. — Не думаю, что в этом году будет эпидемия. Но стоит перестраховаться и сделать прививку.

Дифтерия — острая инфекционная болезнь, которая поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы. Чаще всего носоглотку. Возникает потенциально смертельный отек гортани.

Болезнь передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная бактерия вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы. На миндалинах образуется пленка, разрастается и перекрывает горло. Больному трудно дышать и глотать. Токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез на шее. Также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему. Единственный способ защититься — вакцинация.

При дифтерии без лечения сывороткой умирает каждый второй. С сывороткой — 10–15% больных. В Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки. Их как гуманитарную помощь получили в конце прошлого года. Но при начале эпидемии ее хватит на 3–4 дня. Поэтому для профилактики нужно сделать прививку. Делают ее в два, четыре, шесть и 18 месяцев, а пятую и шестую дозу — в 6 и 16 лет. Дальше — каждые 10 лет.

В Украине сейчас самый низкий уровень вакцинации от дифтерии за годы независимости. За этим показателем мы последние и в Европе. Прививки имеют менее половины детей и только треть взрослых.

— Сделать прививку только от дифтерии нельзя. Каждая вакцина защищает сразу от нескольких заболеваний. Например, от дифтерии и столбняка или от коклюша, полиомиелита, гепатита, — говорит эпидемиолог Западноукраинского детского медцентра 37-летняя Оксана Пушкарева.

— Некоторые родители говорят, что дети плохо себя чувствуют после вакцинации. В действительности это не осложнение, а реакция организма на вакцину. Место укола может покраснеть, припухнуть. Температура подскочить до 39°C. Но через два-четыре дня все проходит, а ребенок имеет надежную защиту от болезней.

Можно делать бесплатную прививку вакцинами индийского производства. В частных клиниках — европейскими, платно. Для детей подойдет французская пентаксим за 1000–1500 грн. В цену входит и осмотр врача перед прививкой. Для взрослых выбирают бельгийскую бустрикс, стоит от 500 грн.

— Большинство о прививке во взрослом возрасте забывают или не знают совсем. Поэтому малый процент защищенных людей. Основная проблема в том, что при дифтерии человек может быть носителем и даже не знать об этом, — говорит инфекционист Тарас Кобрин, 48 лет. — Привитый человек сам болеть не будет, но будет распространять возбудитель.

Уровень прививки от кори удвоился

— В течение 9–15 июля 855 украинцев заболели корью, из них 490 детей, сообщило Министерство здравоохранения. С начала года эту болезнь диагностировали у 25 854 людей. Больше всего — во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве. От осложнений умерли 12 — восемь детей и четверо взрослых.

Лекарств против кори не существует. Защитить от болезни и ее потенциально смертельных осложнений может только вакцинация. Две прививки на протяжении жизни достаточно для иммунитета. Первую делают в 12 месяцев, вторую — в 6 лет. Если не было прививки в детстве, его можно сделать в любом возрасте. Тогда вакцину вводят дважды, с интервалом в месяц.

Уровень плановой вакцинации против кори вырос более чем вдвое в 2017 году в сравнении с предыдущим. Достиг 93% среди детей до года и 91% — среди 6-летних.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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