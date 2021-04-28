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четверг, 29 апреля 2021 07:35

Вымерзнут черешни, вишни и абрикосы

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На Пасху в большинстве областей пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура будет на уровне + 15 ... 25 ° C, по прогнозу Укргидрометцентра.

С 4 по 10 мая осадки ожидаются по всей стране. Дневная температура будет колебаться в пределах + 10 ... 24 ° C. Ночью опускаться до + 7 ... 10 ° C. Теплее всего будет на Юге. В конце месяца во всех регионах прогреется до + 30 ° C.

- Май не будет аномальный. Практически все показатели держаться в норме. Только среднемесячная температура на 1-2 градуса превысит показатели предыдущих лет, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - Во время дождей температура воздуха не будет падать, а будет повышаться. Ночных заморозков, как в апреле, больше не будет. Вторая половина месяца ожидается теплой, постепенно пойдем в лето.

Первые дни мая будут холоднее, чем в прошлом году. Ощутимое тепло придет через неделю, говорит народный синоптик Леонид Горбань, 81 год:

- Температура в начале месяца ожидается комфортной только в Киевской области и на юге. На севере - холоднее. По настоящему летняя погода начнется с 19 мая.

С 12 по 18 мая ежедневно будут магнитные бури, по данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца "Фиан". Может болеть голова, скакать давление, появиться усталость. Врачи рекомендуют больше отдыхать, пить чай и бывать на свежем воздухе.

26-27 апреля снег выпал на Черкасщине, Львовщине, Полтавщине, Киевщине, Черниговщине, Буковине и Прикарпатье. Ночная температура на этой неделе кое-где опустилась до -3 ° C. Днем не выше + 7 ... 10 ° C. В прошлом году в конце апреля в Украине было + 15 ... 17 ° C, ночью до + 8 ° C.

Осадки спровоцировал арктический циклон с Севера, говорят синоптики.

- Холодная весна может негативно повлиять на урожай озимых. Дождь и снег затягивают посевную кампанию яровых культур, - говорит агроном 54-летний Александр Кисиль из Черкасской области. - Если ночные морозы станут сильнее чем 2-3 градуса, пропадут люцерна и клевер. Заморозки испортят расцветшие деревья,- черешню, вишню, абрикос. Плодов не будет. Некоторые из садоводов пытаются спасти ситуацию и разжигают возле деревьев солому. Пускают на них дым, чтобы не вымерзли.

Могут погибнуть ранние помидоры. Редька и свекла выдержат, добавляет Кисиль.

- Засаживать огород надо, когда средняя температура почвы доходит до 8 градусов тепла. Ожидаем такие показатели несколько дней.

Холодные март и апрель не означают, что в Украине остановилось глобальное потепление, говорит климатолог Светлана Краковская.

- Есть сезонные климатические циклы, сменяющие друг друга в разные годы то холодом, то теплом, - рассказывает. - Люди упрощенно представляют процесс глобального потепления. Полагают, что каждый следующий год должен быть жарче. Но когда говорим о климате, говорим об усредненных показателях за 10 лет.

Автор: Анна ОРЕЛ
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