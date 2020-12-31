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пятница, 01 января 2021 08:20

От плана ядерной атаки отказались

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От плана ядерной атаки отказались
Американцы приняли план "Троян" - 300 атомных бомб хаотилы сбросить на советские города. Фото: svpressa

Ядерная война против СССР должна была начаться 1 января 1950-го согласно американскому плану "Троян". Во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности.

Власти США отказались от международного сотрудничества и начала "холодной войне" против Советского Союза. Уже осенью 1945 года в США составили планы атомной агрессии против Союза. Планировали доктрину "первого удара" - внезапного атомного нападения на СССР. План под названием "Троян", предусматривал массированную воздушную атаку американских самолетов на 20 городов.

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В сентябре 1949 г. стало известно, что в СССР создали атомное оружие. Это вызвало панику в Вашингтоне. В большой спешке приняли план "Троян". Его цель в случае опасности - сбросить 300 атомных бомб и десятки тысяч тонн обычных на 100 советских городов. План проверили на штабных тренировках. Выяснилось, что он может быть выполнен на 70%. Потери составят не менее 55% бомбардировщиков. От плана отказались.

25 февраля 1956 первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на XX съезде партии выступил с докладом "О преодолении культа личности и его последствий".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
января

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От плана ядерной атаки отказались

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