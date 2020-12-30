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четверг, 31 декабря 2020 10:30

Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти

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Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти
Декабристы организовали в Украине восстание Черниговского полка Иллюстрация: meest-online.com

31 декабря 1825 года в Василькове перед солдатами восставшего Черниговского полка офицеры зачитали прокламацию "Православный катехизис". Призывали их к вооруженной борьбе против самодержавия, крепостного права и рекрутчины в Российской империи.

Катехизис подготовили российские офицеры-декабристы Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Начинался с молитвы, а далее шли вопросы и ответы в республиканском, антимонархическом и религиозном духе. Последнее, по словам декабристов, использовали, чтобы был более понятным для обычного народа.

На вопрос "Что значит быть свободным и счастливым?" отвечали "Без свободы нет счастья. Святой Апостол Павел говорит: вы куплены ценой крови, не будь рабами людям". На вопрос "Должны ли повиноваться царям, когда они действуют вопреки воле Божьей?" отвечали: "Нет! Христос сказал: не можете служить Богу и земным благам, поэтому народ и воинство страдают, потому что подчиняются царям". Правлением, которое не противоречит Божьему закону называли такое, где нет царей, ведь Бог создал всех равными.

В результате на васильковской соборной площади Муравьев-Апостол провозгласил лозунг-клятву о признании единственным царем Иисуса Христа. Под хоругвями солдаты отправились из города революционным маршем в направлении Мотовиловки. Восстание Черниговского полка перешло в активную фазу.

В тот же день катехизис начали распространять среди населения, но оно его не поняло и не поддержало повстанцев.

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26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге декабристы предприняли попытку государственного переворота. Это была группа дворян, которые смогли поднять несколько военных частей. Хотели помешать посесть престол новому царю Николаю I. Лидеры восстания хотели захватить Зимний дворец и царскую семью. Такими действиями планировали получить всю полноту власти. Но большинство частей уже приняли присягу на верность Николаю I, и массовой поддержки не было. В результате мятежа погибли 1 271 человек, в том числе 9 женщин и 19 детей.

Восстание Черниговского полка продолжалось с 29 декабря 1825 до 3 января 1826-го. Вооруженное выступление подготовило Южное общество декабристов, к которому присоединилось Общество объединенных славян. Мятежным солдатам удалось захватить город Васильков, а впоследствии занять Мотовиловку. Оттуда двинулись на Житомир однако вступили в бой с лояльными к новоизбранному царю войсками генерала Фёдора Гейсмара. В бою погибло около 50 мятежников, а остальные попали в плен. После подавления декабристских восстаний Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина повесили. Черниговский полк перевели в действующую кавказскую армию.

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Дата
31
декабря

Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти

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