192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

На территории Украины действовал центр декабристов - Южное общество во главе с Павлом Пестелем Фото: commons.wikimedia.org

26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге декабристы предприняли попытку государственного переворота. Это была группа дворян, которые смогли поднять несколько военных частей. Хотели помешать стать на престол новому царю Николаю I.

После победы над наполеоновской Францией, российские дворяне и офицеры хотели конституционных преобразований и общественных реформ. Одной из важных требований была отмена крепостного права. Правительство было против, пишет сайт galinfo.

Идеологом движения был Александр Муравьев, который создал "Союз благоденствия" со штабом в Петербурге. Очаг декабристов был на территории Украины - Южное общество во главе с Павлом Пестелем, созданное в 1821 году в Киеве.

Лидеры восстания должны были захватить Зимний дворец и царскую семью. Такие действия могли бы передать в руки декабристов всю полноту власти. Но большинство частей уже приняли присягу на верность Николаю I, и массовой поддержки не было. В результате мятежа погибли 1 271 человек, в том числе 9 женщин и 19 детей. Часть мятежников была расстреляна, остальные - отправлены в Петропавловскую крепость.

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27 июня 1905 у берегов Одессы в Черном море началось вооруженное восстание моряков на броненосце "Князь Потемкин Таврический" - первое в истории Российского флота вооруженное выступление моряков. Поводом к восстанию стал отказ 30 моряков есть борщ с испорченного мяса. В это время происходил подъем революционного движения в России и национального сознания в Украине. Большинство команды экипажа корабля составляли украинцы. Всего на борту были 731 человек.