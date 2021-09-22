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четверг, 23 сентября 2021 07:16

Впервые сердце пересадили ребенку

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В Украине впервые пересадили сердце ребенку. Операцию 13-летнему Максиму из села Зарудцы Львовского района провели 21 сентября в больнице скорой медицинской помощи Львова. Донором стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.

Также пересадили две почки, роговицу, печень и легкие покойного. Трансплантация последних тоже стала первой подобной операцией в Украине, говорят в медучреждении.

- Супруга донора дала разрешения на трансплантацию органов, - говорит директор больницы Олег Самчук. - Во Львове посмертно не делали пересадок последние 20 лет. А тут за день - пять таких.

Все операции проводили украинские специалисты с коллегами из Польши. Легкие получил львовянин 56-летний Виктор.

- У мужчины более 10 лет была хроническая болезнь легких. Последние четыре практически не выходил из квартиры. Был кислородозависимым, - добавляет Самчук. - 13-летний Максим болел с июля. У парня случился инсульт, и последний месяц он находился в реанимации в критическом состоянии. Счет шел на дни.

Печень досталась львовянке 37-летней Марии, у которой был цирроз. Почки получили 40-летний Юрий из Донецкой и 45-летний Виталий из Тернопольской областей. Оба мужчины были на диализе.

Пересадки сердца взрослым, почек и печени ранее уже делали в Киеве, Черкассах, Ривне и городе Ковель на Волыни.

Автор: Анна ОРЕЛ
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