Расстреляли конструктора реактивных ракет

Георгия Лангемака называют отцом советской "Катюши" Фото: wikipedia

Ученого-конструктора, 39-летнего Георгия Лангемака, чекисты расстреляли в Москве 11 января 1938 года. Мужчина был одним из создателей РСЗО "Катюша".

Лангемак родился в 1898-м в Старобельске Харьковской губернии - теперь Луганской области. Отец был немцем, а мать - швейцаркой, однако, обое были подданными Российской империи.

В 1908 году Лангемак вступил в Елисаветградскую мужскую гимназию, а после ее окончания в 1916-м - на филологический факультет Петроградского университета. В том же году его мобилизовали в армию. Во времена революции служил в Красной армии.

В 1928 году окончил Военно-техническую академию в Москве. Работал в Газодинамической лаборатории. Разрабатывал реактивные снаряды и бездымный порох.

В 1934-м стал главным инженером и заместителем директора Реактивного научно-исследовательского института, созданного по ходатайству маршала Михаила Тухачевского. Работал в учреждении вместе с Сергеем Королевым. Разработал ракетный снаряд с твердотопливным двигателем и испытал его.

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В 1937 году в СССР продолжалась большая "чистка" Вооруженных сил. За "организацию военно-фашистского заговора в РККА" 12 июня расстреляли маршала Тухачевского. Репрессии начали проводить и в институте, который асоциировался с его именем.

Лангемака уволили, а впоследствии обвинили в шпионаже в пользу Германии и вредительстве. Как оказалось позже, на него донес руководитель одного из отделов учреждения. Говорил, что Лангемак саботирует разработку нового двигателя.

Высшую меру наказания конструктору назначили 11 января. До того применяли пытки, под которыми назвал "своих сообщников", в частности Сергея Королева.

В 1955-м его реабилитировали посмертно. А в 1970 году в его честь назвали кратер на Луне.

Украинского конструктора Сергея Королева приговорили к 8 годам лагерей 10 июля 1940-го. Приговор назначило особое совещание НКВД под руководством наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Королева арестовали в 1938-м по доносу 3 коллег из Реактивного института. Его обвинили во вредительстве и подрыве военной мощи страны в угоду фашизму.