Воины умирают от остановки сердца

В Объединенных силах чуть ли не ежедневно фиксируют потери. Защитники умирают в результате полученных ранее ранений, болезней, погибают из-за неосторожного обращения с оружием или техникой.

15 августа в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе остановилось сердце 53-летнего Евгения Джура из города Молочанск Токмакского района Запорожской области. Капитан командовал ротой связи в 53-й механизированной бригаде. До войны служил в милиции.

21 августа в результате неосторожного обращения с оружием в Новоайдарском районе на Луганщине погиб 31-летний Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Старший лейтенант 14-й механизированной бригады им. княза Романа Великого. До этого служил в 44-й артиллерийской бригаде. Остались родители, сестра.

29 августа в результате острой сердечной недостаточности скончался боец оперативно-тактической группировки "Восток" Иван Бодров. Подразделение не известно.