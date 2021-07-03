Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

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В Париже, на показе мод в бассейне Молитор Пул 5 июля 1946 года впервые представили бикини.

Модель Мишелин Бернардини показала купальный костюм в виде малых по размеру двух отдельных частей. Его создал модельер Луи Риерд.

Чтобы дать людям ощущение свободы после войны, в 1946-м французские модельеры показали им новые модели одежды. Жак Хайм и Луи Риерд предложили два прототипа бикини. Хайм назвал свою модель "атом" и пропагандировал ее под лозунгом "самый маленький в мире купальник".

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Модель Риерда состояла из лифчика и двух треугольников. Их объединяла узкая полоска. Ее рекламировали как "меньше от самого маленького в мире купального костюма".

Модельер назвал его "бикини" по названию атола Бикини, где вскоре перед этим американцы испытали атомную бомбу. После своего триумфального выступления Бернардини получила более 50 тыс. писем от фанов и мировую славу. До этого она была танцовщицей, готовой выйти на подиум даже голой. А Риерд как раз не мог найти модель, которая бы согласилась продемонстрировать новый вид одежды.

"Настоящее бикини должно проходить сквозь обручальное кольцо", - именно под таким лозунгом процветал бизнес модельера. В то же время молодые женщины в бикини на средиземноморских пляжах беспокоили общественность и власть. Испания и Италия пытались запретить появление в бикини на общественных пляжах. Но бикини становились все более популярными и в конце 1950-х с ними прекратили бороться.

С открытием пляжного сезона появляется новая проблема - выбор модного купальника. Надо еще и чтобы он сидел по фигуре идеально. Поэтому и следует выбирать по ее типу. В целом существует шесть типов фигуры. В Украине чаще среди женщин встречается "груша" - с хрупкими плечами, "прямоугольник" - с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" - с тонкой талией. Каждому - свой купальник.