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вторник, 08 июня 2021 14:25

Купальник выбирают по типу фигуры - стилист назвала основные принципы

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Купальник выбирают по типу фигуры - стилист назвала основные принципы
Трендовая форма купальников в сезоне - завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Фото: pixabay

С открытием пляжного сезона появляется новая проблема - выбор модного купальника.

Надо еще и чтобы он сидел по фигуре идеально. Поэтому и следует выбирать по ее типу, рассказала стилист Елена Мудренко в эфире "Ранок з Україною".

В целом существует шесть типов фигуры. В Украине чаще среди женщин встречается "груша" - с хрупкими плечами, "прямоугольник" - с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" - с тонкой талией. Каждому - свой купальник.

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"Груша" - это узкие плечи, четкая линия талии и пышные бедра. Таким женщинам хорошо подходят купальники с рюшами, яркими акцентами и декором бюстье.

"Для такой фигуры можно выбрать топ-бандо, который будет более горизонтальным. А фактурная ткань придаст немного объема в верхней части фигуры", - говорит стилист.

Полная противоположность "груши" - это "перевернутый треугольник". Широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра. Низ стоит искать с завышенной талией, бра-шторки, а в целостных моделях - варианты с V-образным вырезом.

Для фигуры "прямоугольник" характерна невыраженная талия, поэтому ее надо сделать визуально самым, надев пояс, добавив принты или топ-бандо.

"Топ-бандо хотя бы с небольшим пуш-апом будет увеличивать верх. Берем такие же трусики, но с завышенной талией - это проведет горизонтальную линию", - советует специалист.

Вязаные купальники также в моде этим летом, а именно - вязка кроше ришелье, которая выглядит как хенд-мейд. Трендовая форма купальников в сезоне - завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Также сейчас очень актуальны спортивные купальники.

В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать лаконичные модели белья с прозрачными вставками. Воздушное кружево подойдет для романтического образа. Такие комплекты чаще всего прозрачные или полупрозрачные.

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Дата
08
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