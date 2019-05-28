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среда, 29 мая 2019 05:28

Как избавиться от потоотделения

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Как избавиться от потоотделения
Выделение пота в небольшом количестве необходимо для здоровья

Для того, чтобы не беспокоили потоотделение, стоит соблюдать правила гигиены, носить правильную одежду и повысить состояние иммунной системы.

Когда выделяется много пота - это может быть гипергидроз. Это означает, что есть какие-то внутренние патологии и болезни. Чаще всего это заболевание эндокринной и нервной системы.

Повышенное потоотделение может быть связано с плохим питанием, употреблением алкоголя и лишним весом.

Гипергидроз может быть обусловлен генетически и быть врожденным, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Если действительно есть эту болезнь, проверить можно дотронувшись к ладони. У людей с нарушенным потоотделением они почти всегда влажные.

А вот лишняя влага подмышек может говорить о непереносимости синтетики, плохом антиперспиранты и недостаточной гигиене.

Пот под руками необходим в небольшом количестве. Если совсем не потеет там в течение дня - это ненормально. Если волнуют мокрые пятна летом, выбирайте натуральные ткани и блузки свободного кроя светлого цвета.

Если есть подозрение гипергидроза - стоит обратиться к эндокринологу и сдать общий анализ крови. Это может быть предвестников опасного заболевания.

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