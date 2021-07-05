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вторник, 06 июля 2021 11:16

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

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6 июля в мире отмечают День поцелуев. Праздник возник в конце XIX в. в Великобритании. 21 год назад его официально утвердила Организация Объединенных Наций.

Автор: Adam Kontor: Pexels
  У женщин отбивает желание целоваться неприятный запах изо рта, аромат пота и короткий подбородок у мужчины.
У женщин отбивает желание целоваться неприятный запах изо рта, аромат пота и короткий подбородок у мужчины.

По одному из предположений инициатором Дня поцелуев стал дантист. Мужчина считал, что чем чаще люди будут целоваться, тем лучше ухаживать за своей полостью рта, чтобы избежать неприятного запаха. Медик ожидал, что благодаря этому его стоматологический кабинет станут посещать чаще, но идея не оправдала ожиданий.

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Всемирный день поцелуя неофициально называют Днем ​​влюбленных, ведь он является прекрасным поводом для выражения чувств между любящими. В это время во всем мире проводят различные праздничные конкурсы, флешмобы. Среди участников мероприятий нередко разыгрываются призы на самый длинный, красивый или необычный поцелуй.

Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что и прыжки с парашютом или стрельба из пистолета. Кроме того, добавляет отношениям страсти и нежности одновременно. Психологи советуют как можно чаще говорить о чувствах на языке прикосновений.

Кроме этого, поцелуй является не только одним из способов выразить чувства: по воздействию на организм его можно назвать лекарством. Считается профилактическим средством ряда нарушений в работе организма. Во время поцелуя увеличивается уровень адреналина: этот гормон стимулирует работу надпочечников, а те повышают адаптационные возможности организма.

Интересные факты:

- дата первого поцелуя неизвестна, ученые не сошлись во мнении, когда и почему появился;

- в 1990 году житель США за восемь часов успел поцеловать 8001 человека;

- поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин;

- 5 калорий сжигается во время поцелуя в щеку. "Французский" поцелуй лишит 26 калорий.

- во время поцелуя от одного человека другому передается 278 различных культур бактерий. И 95% из них безопасны;

- у женщин отбивает желание целоваться: неприятный запах изо рта, пота, а также короткий подбородок у мужчины;

- самый долгий поцелуй в мире продолжался 58 ч., 35 мин. и 58 сек. Мировой рекорд в 2013 году установили жители Таиланда - 44-летний сотрудник службы безопасности Еккахай Тиранарат и 33-летняя домохозяйка Лаксана;

- долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии;

- в среднем женщина целует семь - девять мужчин до вступления в брак;

- некоторые женщины утверждают, что достигают оргазма от поцелуев. Этот феномен встречается примерно у 1-2% представительниц прекрасного пола.

Если женщина позволяет себя трогать, целовать и говорить о сексе - это признак, что она не против интима. Для девушек секс не всегда является спонтанным, они, как правило, готовятся к этому событию заранее. На прогулку с парнем в френд-зоне женщина не наденет короткое платье, каблуки и глубокое декольте.

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Дата
06
июля

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

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