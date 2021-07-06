Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Тент цирка в Гетфорде горит. Когда перегорели веревки, ткань упала на людей ФОТО: Getty Images

Пожар начался под куполом цирка "Ринглинг Бразерс энд Барнум Бейли" 6 июля 1944-го в американском Гетфорде. Погибли 167 человек. Еще 682 пострадали. Две трети из них были детьми.

Неизвестно, почему начался пожар. Но быстро загорелся тент. Внутри было более 8 тыс. зрителей. Куски горящей ткани начали падать на них. У выходов образовалась давка. Когда догорели веревки, которые держали тент, ткань упала на людей. За 10 мин. сгорели более 100 детей и 60 взрослых.

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Расследование выяснило, что тент обработали воспламеняющимся парафином, разведенным бензином, чтобы сделать его водонепроницаемым. Владельцы цирка согласились выплатить компенсацию $ 5 млн.

В 1950 году Роберт Седжи из Огайо признался в поджоге. Утверждал, что тяга к пожарам у него с шести лет. Часто была галлюцинация: индеец на лошади в огне несется на него и приказывает поджигать. Его приговорили к двум срокам по 22 года в тюрьме - высшая мера наказания в штате того времени.

27 января 2013-го 245 человек погибли и около 630 пострадали в результате пожара в ночном клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария. Это второй по количеству жертв пожар в истории Бразилии.