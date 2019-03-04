Василий Портяк умер в один день с матерью

4 марта на Интернациональном кладбище в Фастове на Киевщине похоронили писателя и киносценариста Василия ПОРТЯКА. В прошлую субботу в 6:40 он скончался в больнице от сердечного приступа. Ему было 66 лет. Остались жена 60-летняя Леся, дочь Алиса, 39 лет, и сын 24-летний Орест.

- Сначала думали, что у папы вирусное заболевание. Когда начал задыхаться, поняли, что это пневмония, — рассказывает сын Орест Билинчук-Портяк. — В реанимационном отделении больницы он провел 24 часа. Большого количества препаратов его сердце не выдержало. Умер в один день со своей матерью. Ее не стало, когда ему было 30 лет.

Василий Портяк родился в селе Кривополье Верховинского района Ивано-Франковской области. После школы работал лесорубом и грузчиком. Впоследствии окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Первый сборник новелл "Крыслачи" издал в 1984 году. Написал шесть киносценариев — "Меланхолический вальс", "Нам колокола не играли, когда мы умирали", "Вишневые ночи", "Белый пудель", "Чья правда, чья кривда", "Непокоренный", "Железная сотня".

— Василий родился в легендарных Карпатах, где Михаилу Коцюбинскому когда-то нафантазировалась повесть "Тени забытых предков", которая через полвека перелилась в экранную чашу фильма Сергея Параджанова. Оттуда, видимо, и его стремление работать в кино, — говорит украинский кинокритик Сергей Трымбач, 68 лет. — Он умел увидеть в истории большое сердце человека — его нежность, гнев и отчаяние. Его герои прекрасны в своем стремлении ощущать мир и строить его на основах морали.