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пятница, 24 декабря 2021 08:20

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

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Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета
После крушения Джулиана в Германии выучилась на биолога и получила степень доктора наук, вышла замуж. Живёт в Мюнхене. Фото: https://www.listal.com

Старшеклассница Джулиана Кепке стала единственной выжившей пассажиркой после крушения самолета LANSA Lockheed L-188 24 декабря 1971-го в джунглях Перу. Девушка 10 дней бродила по джунглям.

В канун Рождества рейс самолета перуанских авиалиний LANSA задерживался. На борт самолета зашли 92 человека – 6 членов экипажа и 86 пассажиров. Исследовательница птиц Мария Кепке из Германии и ее дочь Джулиана летели в город Пукальпа. Хотели встретить Рождество с отцом девушки – зоологом Гансом-Вильгельмом Кепке. Он проводил исследования в джунглях Амазонки.

Через 40 мин после взлета капитан корабля увидел перед собой грозовой фронт. Решил лететь прямо на него и не менять курс из-за и так большой задержки самолета. В 12:36 на высоте 6400 м. в крыло самолета ударила молния. Начался пожар в топливном баке, отпадало крыло. С высоты 3200 м он упал в тропический лес в 20 мин полета от Пукальпе. Сильный ливень потушил пожар, небольшие части разрушенного самолета незаметны с воздуха. Через час на место аварии прилетели спасатели. Но не могли точно определить, где упал самолет. Не могли даже приземлиться из-за джунглей. Всех находившихся на борту объявили погибшими.

Джулиана пролетела в свободном падении около 3 км. Ее ряд кресел выпал, когда у самолета отломилось крыло. Удар смягчили деревья и пологий холм, куда свалился лайнер. Она до сих пор была привязана ремнем безопасности к креслу - это спасло от смертельных травм. Девочка потеряла сознание и пришла в себя только на следующее утро.

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Девушка имела тяжелое сотрясение мозга, разрыв подколенной связки, перелом ключицы, разбитый глаз, порезы конечностей. На ней всего легкое платье и одна сандалия. Среди разбросанных фрагментов багажа Джулиана нашла пакет с леденцами. Школьница использовала палку, чтобы отгонять ядовитых змей. Ежедневно Джулиана съедала несколько конфет и пила очень много речной воды. Мухи отложили в ране на плечи личинки, язва не зажила.

На 10 день истощенная девушка увидела лодку у берега. Неподалеку была небольшая хижина рыбаков с крышей из пальмовых листьев. Внутри – мотор и канистра с бензином. Джулиана им залила рану на плечи. Удалось вымыть около 30 червей. Джулиана осталась в хижине переночевать.
Утром местные лесорубы из маленького городка Пуэрто Инка покормили несчастную, затем обработали рану. На лодке через десять часов доставили в больницу. Там девушку полечили, укололи антибиотики. На следующий день после спасения она увидела отца. Все считали девушку погибшей.

Джулиана указала спасателям место крушения самолета. 12 января они обнаружили тело ее мамы. Женщина тоже пережила катастрофу, но была сильно ранена и скончалась через несколько дней после аварии. Та же участь постигла еще 13 человек, оставшихся в живых после падения. Другие пассажиры и члены экипажа разбились. После крушения Джулиана в Германии выучилась на биолога и получила степень доктора наук, вышла замуж. Живёт в Мюнхене. Несколько раз посещала место крушения и не боится авиаперелетов.

Стюардесса Весна Вулович из Югославии осталась жива после падения самолета 26 января 1972-го. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала мировой знаменитостью. Местные жители оказались на месте падения обломков самолета раньше спасателей. Они разбирали фрагменты и пытались найти выживших. Крестьянин Бруно Хонка нашел Весну, оказал ей первую помощь. Первое, что она попросила, вернувшись в чувство – покурить.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
декабря

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

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