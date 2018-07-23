В военной части обнаружили 176 тонн испорченных консервов

176 т испорченных мясных консервов обнаружили в одной из военных частей Киева. Лабораторные исследования подтвердили — еда была непригодна для употребления.

В какой именно части нашли просроченные продукты, не разглашается.

— Осуществили отбор образцов консервы "Мясо тушеное из говядины". Направили на исследование. Они и показали, что еда не отвечает требованиям, — говорит заместитель начальника главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Вадим Старощук.

Виновные лица установлены. Они привлечены к дисциплинарной ответственности. Также военные пересмотрят договоры с предприятиями, которые поставили испорченную продукцию.