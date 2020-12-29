Мексиканский похмельный суп быстро облегчает состояние

Все громкие вечеринки заканчиваются и на смену им приходит похмелье. Чтобы облегчить состояние, стоит попробовать мексиканским супом. Его составляющие связывают продукты распада алкоголя и выводят из организма.
Если вам кажется, что в таком состоянии невозможно есть, - это иллюзия.
Ингредиенты:
1 кг говядины
6 зубчиков чеснока
1 ст. л. перца
2 веточки тимьяна
3 лавровых листа
1 ч. л. соли
1 пучок кинзы
1 пучок зеленого лука
12 мелких помидоров
Приготовление:
Говядину нарезать кусками 2,5 х 2,5 см, посолить и залить 3 л горячей воды. Добавить неочищенный, но вымытый чеснок, перец горошком, тимьян и лавровый лист в марлевый мешочек.
Довести воду до кипения и снять пену. Уменьшить огонь и варить на медленном огне 3:00. За 10 мин. к этому удалить мешочек с пряностями, добавить нарезанные листья и стебли кинзы или орегано.
Положить нарезанный зеленый лук и разрезанные пополам или на четвертинки помидоры. Вместо зеленых можно взять небольшие красные свежие или консервированные в собственном соку томаты.
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Приправить перцем чили, нарезанным на полоски.
Особенно хорош суп, приготовленный накануне и падений разогретым.
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