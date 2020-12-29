Мексиканский похмельный суп быстро облегчает состояние

Похмелье исчезает от острого супа. Фото: mirror.co.uk

Все громкие вечеринки заканчиваются и на смену им приходит похмелье. Чтобы облегчить состояние, стоит попробовать мексиканским супом. Его составляющие связывают продукты распада алкоголя и выводят из организма.

Если вам кажется, что в таком состоянии невозможно есть, - это иллюзия.

Ингредиенты:

1 кг говядины

6 зубчиков чеснока

1 ст. л. перца

2 веточки тимьяна

3 лавровых листа

1 ч. л. соли

1 пучок кинзы

1 пучок зеленого лука

12 мелких помидоров

Приготовление:

Говядину нарезать кусками 2,5 х 2,5 см, посолить и залить 3 л горячей воды. Добавить неочищенный, но вымытый чеснок, перец горошком, тимьян и лавровый лист в марлевый мешочек.

Довести воду до кипения и снять пену. Уменьшить огонь и варить на медленном огне 3:00. За 10 мин. к этому удалить мешочек с пряностями, добавить нарезанные листья и стебли кинзы или орегано.

Положить нарезанный зеленый лук и разрезанные пополам или на четвертинки помидоры. Вместо зеленых можно взять небольшие красные свежие или консервированные в собственном соку томаты.

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Приправить перцем чили, нарезанным на полоски.

Особенно хорош суп, приготовленный накануне и падений разогретым.

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