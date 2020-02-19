Украина вывезла своих граждан из Китая

20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, в котором обнаружили коронавирус. Заявляют о 49 украинцах. Вместе с ними привезли 11, а по другим данным, 25 иностранцев. Людей доставили самолетом авиакомпании SkyUp. На это Кабмин выделил 4,5 млн грн.

На борту были медики, которые следили за здоровьем пассажиров. После приземления самолет направили на санитарную стоянку. Таможенные процедуры будут проводить в костюмах биозащиты. Все эвакуированные, медики и члены экипажа пройдут 14-дневный карантин.

— Людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции на борт не пустили. В случае подтверждения заражения коронавирусом срок карантина увеличится еще на две недели. Об этом предупредили. Все подписали согласие, — говорит 39-летний Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения.

Для эвакуированных подготовили два заведения: основное и резервное. Об их расположении не сообщают. Место будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции. По предварительной информации, самолет из Китая приземлится во Львове.

— Где, в каких условиях разместят эвакуированных украинцев — не понятно, — говорит столичный инфекционист 35-летний Юрий Жигарев. — Слышим размытые объяснения. Сначала планировали, что людей на карантин примут в Обухове на Киевщине. Но местные власти категорически отказались. Люди уже на борту, а нам до сих пор не говорят, куда их поселят.

Наши граждане оказались в плену — с ограничением передвижения по городу в Китае и доступа к пище.

Предполагалось, что украинцев, у которых обнаружат симптомы вируса перед посадкой в самолет, оставят на лечение в Китае. Там медики применяют метод переливания плазмы от пациентов, которые выздоровели. Антитела, которые выработались в их крови, борются с вирусом.

На 20 февраля 2020 года зарегистрировано 75 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2012 — летальные. 14 675 человек выздоровели. 14 стран эвакуировали своих граждан из Китая.