Украина купила уголь у Колумбии

"Донецкая топливно-энергетическая компания" Рината Ахметова купила у Колумбии 400 тыс. т угля.

- Договорились о поставках 300 тысяч тонн угля марки "Г" и 100 тонн тонн антрацита, - говорит генеральный директор компании Максим Тимченко, 44 года.

Первую партию топлива привезли 13 августа в порт "Южный" Одесской области. На следующий день разгрузили. Следующую партию ждут 3 сентября.

- До конца 2019 потребности холдинга в импортном угле составляют около 1 миллиона тонн. Это с учетом указанных законтрактованных объемов, - добавляет Тымченко.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тыс. т - на 46% меньше прошлогодних. Из 15 млн т угля, которые добыли в Украине в первом полугодии, 11 млн т выдали шахтеры "ДТЭК Энерго".

В июне-июле 2019 года компания ДТЭК сожгла угля больше запланированного, так подстраховывала атомные электростанции.