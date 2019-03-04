Проводницу уволили за отказ перейти на украинский

В "Укрзалізниці" уволили проводницу, которая отказалась обслуживать пассажира на украинском языке.

Скандал с участием Валентины Коляды произошел 30 декабря прошлого года в поезде №80 Киев — Днипро.

— Проводника вагона №2 вежливо попросил обслуживать меня на государственном языке. Женщина категорически отказалась в грубой форме: "Когда научат, тогда и заговорю!"— рассказал комбатант "Легиона Свободы" под псевдонимом Бандера Слобожанский. — Обратился к начальнику поезда. После безрезультатного разговора уже я был виноват, что за 27 лет Коляда его не выучила. Выслушал кучу нелепых оправданий. Что украинцы негодяи, после Майдана не подняли зарплату до уровня США и "при Януковиче было лучше". Написал в книге жалоб и предложений и зарегистрировал обращение на правительственную горячую линию.

По словам Слобожанского, впоследствии ему позвонили из "Укрзалізниці" и извинялись за недопустимое поведение проводницы. Женщину перевели на должность, не связанную с обслуживанием. Также с ней работал психолог.

Подобный инцидент произошел в октябре 2018-го. Официантка вагона-ресторана поезда Николаев — Ивано-Франковск Лилия Воронова отказалась перейти на украинский. Пояснила, что она из Николаева и "там все так говорят". В "Укрзалізниці" в ответ на жалобу заявили, что никакие нормы нарушены не были.