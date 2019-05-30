Правительство утвердило новое правописание

Новую редакцию украинского правописания утвердил Кабинет министров. Его разрабатывали три года.

- Со времени принятия последней редакции правописания в 1989 произошло много изменений в языке. Таких слов как стартап, интернет, буллинг, айфон не существовало. Надо было урегулировать их написание, - рассказывает 57-летний Максим Стриха, сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. - Есть еще и сложное историческое наследие. С 1933 украинский сближали с русским. С независимостью встал вопрос о восстановлении правописания 1928-го.

Среди изменений - написание вместе слов супермодель, вице-президент, вебсайт. Зато отдельно - пол яблока, пол Киева. Попрежнему вместе пишется устойчивое понятие полуостров.

- Были правила, которые обсуждали по 20 часов, - продолжает Стриха. - Вышли на внедрение вариантности. Правильно будет "лауреат" и "лавреат". Так же со словами иностранного происхождения, которые в оригинале содержат греческую букву тета - "эфир" и "этир". Некоторые существительные можно склонять с помощью окончаний и или "і" - Білорусь, смерть, гідність, кров, любов, осінь.

Пять лет Минобразования не будет включать новые нормы в задания ВНО. Их введут в учебники и будут изучать в школах.