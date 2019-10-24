Правительство берет под контроль автошколы

С 19 октября в Украине изменили процедуры подготовки водителей, выдачи им удостоверений и аккредитации автошкол. Они описаны в постановлении №320 Кабинета министров.

Желающие получить водительское удостоверение, не обязаны посещать автошколу. Каждый может самостоятельно изучить правила дорожного движения, научиться управлять автомобилем или мотоциклом. Главное - сдать теоретический и практический экзамены. Если же окончил автошколу, то ее свидетельство действительно два года, а не 10, как было до сих пор. Аккредитацию учебным заведениям будут предоставлять сервисные центры Министерства внутренних дел.

С 23 октября водители не обязаны носить водительские права. Их можно показывать из специального приложения, которое выпустят в ближайшее время.

- Отмена обязательного обучения в автошколе правильное решение, - говорит автоюрист Владимир Караваев, 58 лет. - Украина подписала соглашение с Евросоюзом. Одна из обязанностей, которые мы должны выполнить в сфере безопасности дорожного движения, это "Директива об удостоверении водителя". Должны ввести европейские стандарты подготовки водителей. У нас есть год, чтобы внедрить нововведения, включая самостоятельную подготовку.

В изменениях прописана видеофиксация сдачи экзамена. Как ее будут применять?

- В Украине такое требование необязательно. Его вряд ли будут использовать. В европейских странах этот вопрос прописан жестко. Во время практического экзамена действия экзаменатора и будущего водителя фиксируют. Если возникают вопросы по качеству приема экзамена, результат просматривают. В случае некачественно выполненной работы экзаменатора лишают права заниматься таким видом деятельности.

Почему уменьшили срок действия свидетельства об окончании автошколы?

- Потому что за два года человек забывает все, что выучил. Его не заставляют сдавать государственный экзамен, а просто напоминают - с этим не стоит затягивать. Это сэкономит деньги будущему водителю. Потому что за несколько лет он все забудет и придется сдавать экзамены повторно.

Какие нововведения не влияют на подготовку водителей?

- 90 процентов содержания постановления №320 - это вопрос взаимоотношений между Министерством внутренних дел и автошколами. Работники автошкол обязаны вносить в специальный электронный журнал данные о времени проведения теоретических и практических занятий, учебном авто. Документ не гарантирует, что права не будут покупать. Его приняли для контроля автошкол правительством.

Какие европейские процедуры нужно ввести в Украине?

- По нашим нормам практический экзамен для категории "Б" - управление легковым автомобилем, должен длиться не более 15 минут. В странах ЕС его принимают за 45 минут. Все их стандарты четко прописаны. Поэтому особа, которая не умеет вести себя на дороге, никоим образом не получит права.