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вторник, 16 июля 2019 00:15

По городу бегают шесть тысяч бездомных кошек

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Во Львове коммунальщики пересчитали бездомных кошек. Насчитали 5992 животных, из которых 360 стерилизованы. Подобную практику применили впервые в мире - везде учитывают только животных, имеющих владельцев.

- Чуть раньше пересчитали и учли всех бездомных собак, - говорит 37-летняя Оксана Кошак, директор коммунального предприятия "Лев". - Их в городе есть 405. Половина - стерилизованные, ими занимаются местные. Считать кошек сложнее. В мире нет подобного опыта.

Город поделили на 296 секторов. На них работали 74 опекуна животных, которым помогали волонтеры.

- Котов считали, чтобы защитить их от жестокого обращения, запретить их отлов и убийство, - говорит Оксана Кошак.

Коммунальщики спланировали механизм учета бездомных кошек. 26 июля поделятся им на международной конференции в Далласе, Австрия.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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