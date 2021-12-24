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понедельник, 27 декабря 2021 08:20

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

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Главный храм православного мира построили за рекородный срок
Храм Софии в высоту достигал 55 м, строительство длилось 5 лет – рекордный к тому времени срок. Фото: goodfon

В столице Византийской империи 27 декабря 537 освятили константинопольский храм святой Софии. Он на протяжении тысячелетия являлся главным храмом православного мира.

Собор решили возвести на самом высоком месте холма, где в античные времена стоял акрополь древнегреческого города Византии. Под руководством каждого архитектора было 100 мастеров-каменщиков. Каждому из них было приставлены в распоряжение 10 человек. Византийские архитекторы работали над разработкой нового типа сооружения – большого и величественного, в котором можно не только проводить богослужения, а принимать послов, устраивать императорские мероприятия. Основным требованием являлось центральное пространство и великолепие убранства изнутри.

Заложили фундамент 23 февраля 532-го. Зодчие применили уникальные к тому времени технологии – в цемент добавляли масло для прочности, известь готовили на ячменной воде. Стены строили из особых облегченных кирпичей, уменьшавших тяжесть огромного купола. На них были оттеснены слова: "Да поможет Господь".

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Строили Святую Софию всей империей. Проект поглотил три годовых дохода Византии: Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения. Для престола ювелиры сделали особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней. Поверхность престола имела 72 разных цвета и оттенки.

Храм в высоту достигал 55 м, что в те времена считался почти небоскребом, Купол диаметром 33 м стоял на четырех мощных колоннах высотой 23 м. Само строительство длилось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней – рекордный в то время срок.

Собор рукоположили в честь Святой Софии, вдовы-мученицы, которая воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь в глубокой христианской вере. В тот день устроили всенародный праздник – император осыпал серебром народ с балконов. Шесть раз землетрясения частично разрушали здание. Каждый раз храм восстанавливали. Около тысячи лет Собор святой Софии оставался символом христианства.

Мехмед II захватил Константинополь, собор превратил в мечеть Ая-София. Турки достраивали минареты и павильоны, уничтожили драгоценные мозаики. Интерьер приспособили для нужд исламского культа. С 1935 года собор стал музеем, а с 2006 года это действующая мечеть.

Христианская церковь в Иерусалиме "Гроба Господня" 18 октября 1009-го полностью разрушена халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом. Сооружена церковь 335 года. Разрушался храм несколько раз в 614, 1009, 1244 годах.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

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