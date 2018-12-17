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вторник, 18 декабря 2018 00:10

Петр Мельник умер от пневмонии

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Бывший ректор университета Государственной налоговой службы в Ирпене на Киевщине 61-летний Петр Мельник умер в столичной больнице "Феофания" 16 декабря. Попал туда с двусторонней пневмонией.

— Петр Владимирович имел больное сердце и страдал от высокого давления, — рассказывают в его окружении. — Неделю назад его забрал в больницу с пневмонией. Болезнь дала осложнение на сердце. Оно не выдержало.

С 1978-го Петр Мельник работал в Ирпенском индустриальном техникуме. Через 13 лет возглавил заведение, которое впоследствии превратили в Национальный университет государственной налоговой службы. Заявление об увольнении написал 1 августа 2013-го. Сделал это после того, как его задержали во время получения взяток в 40 и 80 тыс. грн — столько требовал за поступление в университет. Во время обыска в кабинете Мельника стражи порядка обнаружили еще $30 тыс.

Следствие также выяснило, что он проводил махинации с имуществом университета. В 2007-м передал обществу "Межрегиональная финансово-юридическая академия". Его основала жена Татьяна, сын Максим и тесть Владимир. А еще магазин и кафе в Ирпене, реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор" в Ворзеле, комплекс зданий в Каменце-Подольском и Симферополе. Потом эти помещения университет арендовал. Мельнику грозило до 12 лет тюрьмы.

После задержания суд принял решение оставить Мельника под домашним арестом. Через девять дней он убежал. Жил в Австрии и США. В Украину вернулся весной следующего года. Его задержали, а через месяц выпустили под залог 609 тыс. грн. В прошлом году в декабре Бородянский райсуд Киевской области признал Петра Мельника невиновным и оправдал.

Петра Мельника дважды избирали в парламент. Студентов и работников университета вынуждали голосовать за него под угрозой отчисления и увольнения, говорят. Был членом Партии регионов. Во время президентских выборов агитировал студентов отдавать голоса за Виктора Януковича.

В декларации за 2013 год Петр Мельник указывал, что владеет автомобилем "Лексус", тремя жилыми домами и ценными бумагами на 836 тыс. грн. Он был женат во второй раз. Первая жена 57-летняя Алла Земляная родила ему дочь Елену. В настоящий момент ей 37 лет. Вместе с матерью живет в США. Со второй женой Татьяной воспитали сына Максима, 29 лет. Он был заместителем мэра Ирпеня и депутатом Киевсовета.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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