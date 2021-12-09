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пятница, 10 декабря 2021 08:20

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Запорожскому гетману поляки отрезали голову
В картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" украинский художник Илья Репин изобразил написание письма1676 года кошевым атаманом Иваном Серком

Возле городка Боровица Черкасской области 10 декабря 1637-го восстали казаки и крестьяне под руководством Павла Бута (Павлюка) потерпели поражение от польского войска во главе с Николаем Потоцким.

Гетман Войска Запорожского Низового Павел Бут-Павлюк в 1635 году находился в составе запорожцев Ивана Сулимы. Он разрушил только что построенную крепость в Кодаке. Он был приговорен к смертной казни в Варшаве, однако за него вступился великий канцлер коронный Томаш Замойский. В начале 1637-го часть запорожцев отправилась в поход на помощь крымскому хану Инает-Гераю в Крым. Казаки добыли немало оружия, захватили коней и вернулись в Запорожье.

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В то время в Украине начались беспорядки среди казаков по поводу невыплаты им правительством Речи Посполитой денежного содержания. Возмущенный Павлюк с отрядом в двести человек захватил пушки в Корсуне и вывез их на Сечь. На казацком совете Павла Бута избрали гетманом Войска Запорожского. Павлюк издал универсал всему украинскому казачеству, мещанству и обществу с призывом всех против "врагов народа русского христианского и древней греческой веры" и пошел в Сечь.

Павлюк собрал подкрепление и под Боровицей близ Черкасс отряд соединился с главными силами повстанцев, которые возглавлял Дмитрий Гуня. Казаки потерпели поражение от польского войска во главе с Николаем Потоцким. Павлюк предложили переговоры, во время которых его схватили, и впоследствии казнили в Варшаве. Ему отрубили голову, а затем настромили на кругов для всенародного обозрения.


В битве под Хотином, ныне центр Хотинского городского общества Днестровского района Черновицкой области, 3 октября 1621-го казацкое войско под предводительством Петра Сагайдачного вместе с польским победило почти 100-тысячную турецкую армию.

В честь Хотинского сражения Папа Григорий XV и Папа Урбан VIII за мужество войска посвятили день памяти – 10 октября и католическая церковь до конца 19 в. отправляла в этот день специальную службу.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

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